Rośnie konkurencja dla Pepco i Action. Nowa sieciówka już w Polsce

Dyskont przemysłowy Acez to nowa sieć handlowa, która pojawiła się w Polsce. To może być groźny konkurent dla Action, Pepco, Dealz, Woolworth czy Tedi, nawet logo sieci nawiązuje kolorystyką do Action. Acez jest zarządzany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie. Siedzibę ma w podwarszawskim Jabłonowie, gdzie funkcjonuje też placówka sieci. Druga zlokalizowana jest w łódzkiej galerii Sukcesja.

Jak piszą wiadomoscihandlowe.pl - firma działa od ponad roku, a jej kapitał zakładowy wynosi tylko 50 tys. zł. Jedynym udziałowcem wymienionym w KRS jest Weihao Fu - ma 99 udziałów o wartości 49.500 zł - który jest też prezesem spółki. Dodano, że nie podano danych kontaktowych, co dodatkowo utrudnia zidentyfikowanie właścicieli.

Co kupimy w Acez?

Acez w łódzkiej Sukcesji ma powierzchnię ok. 2 tys. mkw. - porównywalną do dużego supermarketu. Asortyment sieci jest bardzo bogaty, obejmuje mnóstwo kategorii: artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, akcesoria do kuchni i łazienki, wszelkiego rodzaju pojemniki, narzędzia i akcesoria do majsterkowania, sztuczne kwiaty, artykuły wędkarskie i sportowe, zabawki dla dzieci, odzież i bieliznę, nawet erotyczną. Ceny są zaokrąglone do 10 groszy.

Dyskonty przemysłowe w Polsce

Jak podaje portal next.gazeta.pl - holenderska sieć Action ma w Polsce ponad 300 sklepów (pierwszy otwarto w 2017 r.). Niemiecki Woolworth otworzył w naszym kraju ponad 30 placówek (dane na koniec listopada 2024 r.). Sieć Pepco (właścicielem jest południowoafrykańska grupa Pepkor) ma na koniec grudnia 2024 r. 3 845 sklepów, Dealz (jest częścią Pepco Group) miał 341 sklepów, a niemiecki Tedi - 250 placówek (dane na październik 2024 r.).

