Ile trzeba zarabiać w Polsce, aby dostać 3000 zł emerytury? ZUS ujawnia

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 3000 zł emerytury?

W momencie gdy przejdziemy na emeryturę, ZUS weźmie pod uwagę zgromadzone przez nas składki, oraz ile lat życia nam zostało, według przewidywanej długości życia publikowanej w Monitorze Polskim. Następnie kwota, którą uzbieraliśmy zostanie podzielona przez liczbę miesięcy, która zostały nam - według statystyki - do końca życia.

Łatwo więc dojść do wniosku, że aby zwiększyć swoją emeryturę, musimy mieć albo więcej środków na koncie, albo przejść na emeryturę później. Trudno jednak wyliczyć, na jaką emeryturę możemy liczyć, gdy przejdziemy na nią za 10 lat, a co dopiero, gdy mamy do emerytury 20-30 lat. Dlatego też ZUS udostępnił na swojej stronie kalkulator, który pozwala nam sprawdzić przewidywaną wysokość emerytury. Zakład zastrzega jednak, że obliczenia są orientacyjne.

W kalkulatorze ZUS musimy wpisać wysokość naszych ostatnich zarobków, wiek, oraz planowany czas przejścia na emeryturę. Jak podaje Interia, aby dostawać ok. 3000 zł brutto emerytury, trzeba obecnie zarabiać kwotę ok. 6300 zł brutto!

Czekają nas głodowe emerytury!

Oczywiście to obliczenia orientacyjne, ale to oznaczałoby, że nasza emerytura może wynosić mniej niż połowę naszych zarobków. To i tak dosyć optymistyczny scenariusz, bo jak wynika z wyliczeń Komisji Europejskiej, stopa zastąpienia (stosunek wysokości przyszłej emerytury do ostatniej wynagrodzenia) w Polsce w 2060 roku wyniesie ok. 25 procent! Jeśli więc nasza ostatnia pensja wyniesie 10 000 zł, a przejdziemy na emeryturę właśnie w 2060 roku, dostaniemy jedynie 2500 zł emerytury.

Co zaś w przypadku osób najmniej zarabiających? W przypadku gdy osiągniemy wymagany staż składkowy i wiek emerytalny będzie należała nam się emerytura minimalna (obecnie 1780,90 zł). W przypadku kobiet to 20 lat składek i 60 lat wieku emerytalnego, a mężczyzn 25 lat odprowadzania składek i 65 lat wieku emerytalnego. Po spełnieniu tych warunków należy nam się przynajmniej emerytura minimalna (nawet jeśli z wyliczeń składek, wyjdzie nam np. jedynie 800 zł emerytury).