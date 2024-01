Inflacja w grudniu 2023. GUS poda najnowsze dane o drożyźnie w Polsce

Inflacja w grudniu 2023

GUS poda najnowsze dane dotyczące inflacji w grudniu 2023 roku. Po godzinie 10 poznamy szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku. Przekonamy się, o ile w ciągu roku wzrosły ceny. Dane GUS dotyczące inflacji potrzebne są do wielu celów. Między innymi to ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent obowiązującego w danym roku. Tymczasem już w czwartek 4 stycznia 2023 roku Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał najnowsze dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Niemczech. Według wstępnego odczytu w grudniu wskaźnik wyniósł 3,7 proc. w ujęciu rocznym (miesiąc wcześniej 3,2 proc. rok do roku). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. Natomiast dramatycznie sytuacja wygląda w Turcji, która to miniony właśnie rok zakończyła z inflacją na poziomie 64,8 proc. Bank centralny zakłada, że dzięki podwyższanym stopom procentowym uda mu się zbić inflację do 36 proc. w roku 2024. W Polsce inflacja w listopadzie 2023 roku (w zestawieniu rok do roku) wyniosła 6,6 proc. Jakie dane będą za grudzień? Przekonamy się jeszcze przed południem.

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej.

