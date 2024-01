Płace w górę, inflacja w dół. Dobre wiadomości od NBP

Jaka prognoza wzrostu wynagrodzenia?

- Roczne tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,9% w 2023 r. do 9,8% w 2024 r. oraz 7,0% w 2025 r. – to fragment prognozy NBP, która ukazuje optymistyczne dane w kwestii wyższych pensji. Jeśli przewidywania się sprawdzą, to wynagrodzenia powinny pójść w górę ok. 10% w 2024 r. Czy pozytywny efekt zostanie zniwelowany przez inflację?

Wynagrodzenia pójdą w górę bardziej niż inflacja. Siła nabywcza jednej pensji wzrośnie

- Typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI na 2024 r. znajdują się w granicach między 4,4% a 6,5%, zaś na 2025 r. – między 3,2% a 5,8% - to kolejny fragment analizy NBP wskazujący na optymistyczną zależność.

Inflacja w 2024 r. może być rzędu 5%, podczas gdy wynagrodzenia wzrosną o 10%. Zarówno rok 2024 jak i 2025 powinien cechować się większym wzrostem płac niż wskaźnikiem inflacji.

Czy polska gospodarka utrzyma tendencje wzrostową?

- Zgodnie z typowymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB o 2,2%-3,7%, przy prognozie centralnej równej 2,9%. Z kolei przedział typowych scenariuszy tempa wzrostu PKB na 2025 r. zawiera się między 2,1% a 4,2% - tymi zdaniami raport NBP wskazuje na umiarkowany optymizm.

Wzrost PKB rzędu 3% umożliwia płynny rozwój przedsiębiorczości. Jednak nie jest to wynik na miarę gospodarczego tygrysa Europy.

Wygaszanie tarcz z czasów pandemii

Na marginesie analizy NBP można wspomnieć o innej kwestii wpływającej na siłę nabywczą typowego konsumenta. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do różnego rodzaju tarcz z czasów pandemii (niższe ceny prądu lub mniejszy VAT na żywność). Jednak obecnie prawdopodobny jest scenariusz wygaszania osłon, choćby z powodu deficytu budżetowego.

W dalszym ciągu aktualna jest konieczność zwalczania inflacji – ten wskaźnik, według najbardziej optymistycznej wersji, może co najwyżej zbliżyć się do celu NBP w 2025 r.

