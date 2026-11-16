Inflacja w Polsce hamuje. Są nowe dane NBP

Narodowy Bank Polski ma dobre wiadomości dotyczące wzrostu cen w Polsce. Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że w październiku spadły trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej. Szczególnie ważna jest zmiana dotycząca inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku, podczas gdy we wrześniu było to 3,1 proc.

To właśnie ten wskaźnik ekonomiści obserwują szczególnie uważnie. Pokazuje on, jak zmieniają się ceny towarów i usług, na które polityka pieniężna NBP ma stosunkowo duży wpływ.

Trzy wskaźniki poszły w dół

Październikowe dane przyniosły spadki również w pozostałych dwóch miarach inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, czyli kontrolowanych przez państwo, zmniejszyła się z 4,1 proc. we wrześniu do 3,5 proc. w październiku. Z kolei wskaźnik po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych spadł z 4 proc. do 3,3 proc.

Nie wszystkie dane przyniosły jednak poprawę. Czwarty wskaźnik, tak zwana 15-procentowa średnia obcięta, pozostał na poziomie 2,8 proc. Oznacza to, że w październiku trzy z czterech miar inflacji bazowej były niższe niż miesiąc wcześniej.

Inflacja konsumencka również spadła

Na uwagę zasługują także najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. W październiku inflacja konsumencka wyniosła 3,5 proc. rok do roku. We wrześniu było to jeszcze 4,1 proc.

To wyraźna zmiana, ale nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać. Inflacja pokazuje bowiem tempo wzrostu cen, a nie ich poziom. Towary i usługi nadal drożeją, tylko wolniej niż wcześniej.

Dla gospodarstw domowych ważne jest więc nie tylko to, czy inflacja hamuje, ale również to, ile faktycznie trzeba zapłacić za codzienne zakupy, rachunki i usługi.

Co właściwie pokazuje inflacja bazowa?

Narodowy Bank Polski co miesiąc publikuje cztery wskaźniki inflacji bazowej. Dzięki nim można lepiej ocenić, skąd bierze się wzrost cen i czy ma on charakter trwały.

Szczególne znaczenie ma wskaźnik pomijający żywność i energię. Ceny tych produktów zależą bowiem w dużej mierze od czynników, na które krajowy bank centralny ma ograniczony wpływ. Ceny paliw i energii kształtują się przede wszystkim na rynkach światowych, natomiast ceny żywności zależą między innymi od pogody, zbiorów i sytuacji na rynku rolnym.

Spadek inflacji bazowej może być zatem sygnałem, że presja na wzrost cen w krajowej gospodarce słabnie. Październikowe dane NBP przynoszą pod tym względem pozytywną wiadomość. Nie oznaczają jednak automatycznie tańszych zakupów. Dla Polaków najważniejsze będzie teraz to, czy spadkowy trend utrzyma się w kolejnych miesiącach.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska