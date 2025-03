Wzrosły opłaty za przejazd na A2. Co się zmienia dla kierowców?

Resorty Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, intensywnie pracują nad "poradnikiem kryzysowym", który ma trafić do wszystkich obywateli do końca 2025 roku. Ta kryzysowa broszura, opracowana przez ekspertów, w przystępny i skrótowy sposób przekaże najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Jak wyjaśnia Robert Klonowski z MSWiA cytowany przez onet.pl, poradnik będzie kompleksowym źródłem wiedzy, obejmującym zagadnienia od zapewnienia bezpieczeństwa domowników, poprzez właściwe zachowanie w trudnych sytuacjach, aż po przygotowanie się na ewentualne braki w dostawie prądu. Szczególny nacisk położony zostanie na instrukcje, jak przetrwać w warunkach kryzysu przez pierwsze 72 godziny. W broszurze kryzysowej znajdą się również informacje na temat tego, jakie zapasy należy przygotować na sytuacje kryzysowe, żeby przetrwać u siebie w domu przez trzy dni bez zasilania.

Oprócz instrukcji dotyczących udzielania pierwszej pomocy sobie i domownikom, broszura zawierać będzie informacje o tym, jak zapobiegać powstawaniu pożarów w domu. Nie zapomniano również o czworonożnych członkach rodziny – poradnik zaoferuje wskazówki, jak zadbać o zwierzęta domowe w sytuacji zagrożenia, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort w trudnych chwilach.

Poradnik kryzysowy gotowy już w kwietniu

Koszt polskiego poradnika kryzysowego szacuje się na kwotę od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Ma on być gotowy i rozdystrybuowany do końca kwietnia tego roku. Kryzysowy poradnik ma być odstępny online w różnych wersjach językowych. Podobny poradnik został wydany w Szwecji w kilkunastu wersjach językowych.

