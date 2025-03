i Autor: Shutterstock & www.zus.pl Jak uniknąć błędów przy wniosku o rentę wdowią ERWD? ZUS ostrzega

ZUS alarmuje o najczęstszych błędach w składanych wnioskach o rentę wdowią. Prawidłowo wypełniony formularz ERWD to klucz do sprawnego otrzymania świadczenia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu dokumentów i jak uniknąć typowych pułapek?