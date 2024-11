Jak zwycięstwo Trumpa wpłynie na ceny paliw w Polsce? Dobre i złe wieści

Majątek Donalda Trumpa. Z milionami dolarów w gotówce wejdzie do Białego Domu?

Trump wygrywa. Bitcoin do dolara podrożał o niemal 80 procent

PGG szaleje z promocjami. Takich upustów dawno nie było. Niemcy wracają do węgla

Prognoza sprzed wyborów w USA wskazywała na stabilizację cen paliw

Jaka cena paliw jest realna około 10 listopada? Prognoza z 31 października wskazywała ogólnie na stabilizację cen.

Analitycy e-petrol.pl prognozują, że między 4 a 10 listopada br. średnia cena benzyny Pb98 wyniesie 6,71-6,83 zł za litr, a najpopularniejsza benzyna 95 będzie kosztować 5,97-6,09 zł. "Nie spodziewamy się także dynamicznych zmian w przypadku oleju napędowego - to paliwo według prognoz e-petrol.pl będzie kosztować między 6,05 i 6,16 zł/l" - dodali.

Ich zdaniem drożeć może autogaz - ceny na większości stacji znajdą się w przedziale 3,04-3,11 zł za litr.

Na rynku hurtowym - jak podali eksperci - widać już tendencję spadkową i odchodzenie od wysokich cen można tłumaczyć wydarzeniami na rynku ropy z ostatnich dni. Ich zdaniem daje to nadzieję na zatrzymanie tendencji podwyżkowej na stacjach w kolejnym tygodniu.

Słabszy popyt na ropę w chinach

Analitycy wskazali, że uwaga inwestorów znów przesunęła się w stronę rynkowych fundamentów, a tu - ich zdaniem - niepokoić może słabość popytu, szczególnie w Chinach. "Co prawda w ocenie szefa Saudi Aramco popyt i podaż są obecnie zbilansowane i dzienne zapotrzebowanie na surowiec w tym roku wyniesie średnio 104,5 mln baryłek ropy, ale taki stan równowagi nie daje podstaw do wzrostu cen. Szczególnie, że na bazie dotychczasowych ustaleń od grudnia na rynek powinno trafiać dziennie dodatkowe 180 tys. baryłek w związku z wycofywaniem się OPEC+" - przekazali.

Donald Trump najprawdopodobniej wygra

Kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich Donald Trump wygrał w stanie Pensylwanii, w kluczowym stanie wahającym się, co daje mu 19 głosów elektorskich - podała Associated Press. Tym samym według obliczeń agencji Trump ma 267 głosów elektorskich i brakuje mu zaledwie trzech do pokonania Kamali Harris.