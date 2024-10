i Autor: PAP/Paweł Supernak

Spadek przychodów

Masowe zwolnienia w PKP Cargo. Spółka chyli się ku upadkowi

W PKP Cargo trwają zwolnienia grupowe. Mają one dotyczyć 30 proc. załogi, czyli do 4,1 tys. pracowników PKP Cargo. Jak informuje Business Insider "przychody spadły w drugim kwartale o 16 proc. rok do roku do 1,12 mld zł." Portal jednocześnie wylicza, że "spółka w tym roku przewozi miesięcznie od 4,8 do 5,2 mln ton towarów, podczas gdy w 2023 r. było to od 5,3 do 6,8 mln ton".