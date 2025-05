Święto 3 maja 2025 w sobotę? Sprawdź, do kiedy pracodawca musi dać Ci wolne

Sejm za jawnością płac w ogłoszeniach o pracę – co to oznacza?

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza obowiązek informowania o proponowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę. Za nowelizacją głosowało 228 posłów, przeciw było 14, a 181 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie transparentności na rynku pracy i zniwelowanie nierówności płacowych.

Projekt nowelizacji został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że pracodawca publikujący ogłoszenie o pracę musi podać kwotę proponowanego wynagrodzenia, wskazując jego minimalną i maksymalną wysokość. Informacja ta może zawierać wzmiankę o możliwości negocjacji.

Jawność płac – jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy?

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza kilka istotnych zmian dotyczących jawności płac. Po pierwsze, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi ujawniania informacji o swoim wynagrodzeniu. Po drugie, pracownicy będą mieli prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o informację dotyczącą ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzenia w podziale na płeć, dla osób wykonujących taką samą pracę lub o takiej samej wartości.

Co więcej, nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje kary finansowe dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów. Zawarcie umowy za mniejsze wynagrodzenie niż przewidziane w ogłoszeniu albo niezawarcie informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu będzie wykroczeniem, za które grozi grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Jawność płac jest ważnym narzędziem w walce z nierównościami płacowymi, szczególnie między kobietami a mężczyznami. Jak podkreśliła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, luka płacowa w Polsce wynosi od kilku do kilkunastu procent na niekorzyść kobiet. Według Eurostatu, w 2023 roku w całej Unii Europejskiej średnia wynosiła 12,7 proc.

Upublicznienie widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę ma pomóc kandydatom w negocjacjach i zapobiegać sytuacjom, w których osoby wykonujące tę samą pracę otrzymują różne wynagrodzenie ze względu na płeć czy inne czynniki.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto również pamiętać, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad rządowym projektem ustawy, który ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Kraje UE mają czas na wdrożenie tej dyrektywy do 2026 roku. Oznacza to, że temat jawności płac i nierówności płacowych będzie w najbliższych latach nadal aktualny.