Klienci czołowych banków bez środków do życia. Z kont zniknęły pieniądze

Bankowi oszuści

Ludzie trzymają pieniądze na bankowych kontach, bo to jest wygodne, ale i teoretycznie bezpieczne. Niestety, coraz częściej można się przekonać, że z bankowego konta zniknąć mogą pieniądze bez takiej woli posiadacza rachunku. Jak to jest możliwe? Niestety, cyberprzestępczość rozwija się w zastraszającym tempie. Metod wirtualnej kradzieży jest wiele. Ofiarami złodziei dążących do kradzieży pieniędzy z bankowego konta padali klienci największych polskich banków. Jak działają przestępcy? Złodzieje rozsyłają SMS-y, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się autentycznymi komunikatami od banków. Wiadomości zawierają ostrzeżenia o rzekomym wygaśnięciu ważności konta lub dostępu do aplikacji mobilnej. W treści SMS-ów zwykle jest nazwa największych banków takich jak Alior, BNP, Santander czy Pekao.

Jak działają bankowi złodzieje

W takiej sytuacji eksperci zalecają wyjątkową czujność. Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożności wobec niespodziewanych wiadomości od banków. Nigdy nie należy klikać w linki zawarte w podejrzanych SMS-ach czy mailach. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy kontaktować się z bankiem przez oficjalne kanały komunikacji. A najlepiej to pójść osobiście do najbliższego oddziału bankowego. I jeszcze jedna ważna rada: należy regularnie sprawdzać swoje konto bankowe pod kątem nieautoryzowanych transakcji.

Oczywiście o każdej próbie kontaktu złodziei z daną osobą należy powiadomić policję i bank. Dobrze to zrobić, nawet jeśli złodziejom zuchwała kradzież się nie udała. Warto również podejrzany numer, z którego przychodzą te smsy czy mail zablokować, by uniknąć powtórki sytuacji.

