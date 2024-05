Kolejny uwielbiany przez Polaków kraj przyjmie euro. Jest już oficjalna data

Kiedy euro w Bułgarii?

Przyjęcie europejskiej waluty w 2024 roku było niemożliwe ze względu na brak spełnienia wielu istotnych wymagań niezbędnych do uzyskania członkostwa w strefie euro. Bułgarskie władze obarczają za to odpowiedzialnością tymczasowy rząd, który został mianowany przez prezydenta Rumena Radewa i sprawował władzę na początku 2023 roku. Konieczne były znaczące zmiany w prawodawstwie, które - jak poinformował w lutym bieżącego roku bułgarski minister finansów Asen Wasilew - zostały już wdrożone. Ostatnią przeszkodą w drodze do strefy euro jest kryterium inflacyjne. Zgodnie z prognozami EBC i KE ma ono zostać spełnione jeszcze w 2024 roku, co powinno zagwarantować członkostwo w 2025 roku. Kiedy dokładnie? Brane pod uwagę są dwie daty wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty w Bułgarii - 1 stycznia lub 1 lipca 2025 roku. Wszystko będzie zależeć od poziomu inflacji.

Sofia bierze pod uwagę różne scenariusze

Zasadniczo wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) zobowiązały się do przyjęcia euro w przyszłości. Ostatnim krajem, który dołączył do wspólnej strefy walutowej, jest Chorwacja, która dokonała tego kroku 1 stycznia 2023 roku. Bułgaria długo wydawała się kandydatem na dołączenie do strefy euro wraz z Chorwacją, ale ostatecznie tego nie zrealizowała.

Dodatkowo, w ostatnich miesiącach Bułgaria prowadziła rozmowy z Komisją Europejską w sprawie możliwości korzystania z euro w oficjalnym obiegu na terenie kraju jeszcze przed oficjalnym przyjęciem tej waluty do strefy euro.

