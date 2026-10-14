Koniec z papierem. Czym jest cyfryzacja medycyny pracy?

To zmiana, na którą czekali i pracownicy, i pracodawcy. Od 18 października 2026 roku tradycyjne, papierowe orzeczenia lekarskie z badań medycyny pracy przechodzą do historii - informuje bankier.pl. Od tego dnia lekarze będą mieli obowiązek wystawiać je wyłącznie w formie cyfrowej. To koniec z noszeniem "kwitków" w teczce i ryzykiem, że ważny dokument gdzieś się zapodzieje.

Nowe przepisy to finał procesu, który rząd rozłożył na kilka etapów. Wszystko po to, by dać placówkom medycznym czas na dostosowanie się. Proces cyfryzacji wyglądał następująco:

od 15 lipca 2026 r. – lekarze medycyny pracy zyskali możliwość wystawiania w formie elektronicznej także zaleceń,

do 17 października 2026 r. – trwał okres przejściowy, w którym wystawianie e-orzeczeń było dobrowolne,

od 18 października 2026 r. – lekarze mają już obowiązek wystawiania orzeczeń z medycyny pracy wyłącznie w postaci elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie całego procesu. Te kluczowe dla milionów Polaków zmiany w medycynie pracy 2026 to ważny krok w kierunku pełnego cyfrowego obiegu dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą. Chodzi o to, by wszystko odbywało się sprawniej, bezpieczniej i bez zbędnej biurokracji.

Jak w praktyce będzie wyglądać wizyta u lekarza medycyny pracy?

Samo badanie u lekarza się nie zmieni. Zakres kontroli zdrowia i sposób, w jaki lekarz ocenia zdolność do pracy, pozostają takie same. Zmienia się tylko to, co dzieje się na samym końcu wizyty. Zamiast wręczać pacjentowi papierowy dokument, lekarz wystawi orzeczenie w systemie, które będzie widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Jak je znaleźć? To proste. Wystarczy zalogować się na swoje konto i wejść w zakładkę „Dane medyczne”, a następnie wybrać „Medycyna pracy”. Tam będzie czekało gotowe do pobrania orzeczenie w formacie PDF. Taki plik można od razu przesłać e-mailem do działu kadr lub bezpośrednio do swojego przełożonego.

A co, jeśli ktoś nie korzysta z komputera lub po prostu woli mieć wszystko na papierze? Ustawodawca pomyślał i o tym. Każdy pacjent będzie mógł poprosić lekarza o wydrukowanie elektronicznego orzeczenia bezpośrednio w gabinecie.

Kto potrzebuje orzeczenia medycyny pracy i dlaczego jest ono tak ważne?

Nowe, cyfrowe zasady dotyczą w zasadzie każdego, kto jest aktywny zawodowo. Bez tego dokumentu ani rusz. Pracodawca nie może dopuścić nikogo do pracy bez ważnych badań. To kwestia bezpieczeństwa i przepisów.

Lista osób, które muszą przejść badania i uzyskać orzeczenie, jest długa. Dotyczy to przede wszystkim:

nowo zatrudnianych pracowników, jeszcze przed rozpoczęciem pracy,

osób już pracujących, które muszą przechodzić okresowe badania kontrolne (zazwyczaj co kilka lat, w zależności od stanowiska),

pracowników, którzy wracają do firmy po długiej chorobie (trwającej ponad 30 dni),

osób pracujących przy kontakcie z żywnością, które przechodzą badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Orzeczenie może zawierać jedną z dwóch kluczowych informacji: "zdolny do pracy" lub "niezdolny do pracy". Jeśli lekarz stwierdzi niezdolność, pracodawca musi zareagować – przenieść pracownika na inne stanowisko, które nie będzie zagrażało jego zdrowiu, albo, w ostateczności, rozwiązać z nim umowę. Warto też pamiętać o zaleceniach, takich jak „zalecana praca w okularach” czy „konieczne przerwy na ćwiczenia”. Nie są one twardym nakazem, ale pracodawca powinien je uwzględnić, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, profesor UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej | Karpacz 2026