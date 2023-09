Koniec wypłat 14 emerytury! ZUS wypłacił miliardy złotych! Co się stało?

Około 80 procent emerytów i rencistów odbiera swoje świadczenia, w tym czternastą emeryturę, poprzez bankowe transakcje. Dodatkową czternastą emeryturę otrzymali ci, którzy mieli prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia z ZUS na dzień 31 sierpnia. Jedna osoba ma prawo do tylko jednej czternastej emerytury, a w przypadku renty rodzinnej suma ta jest równo podzielona między wszystkich uprawnionych beneficjentów.

Pieniądze na konto

Osoby, których świadczenia zostały zawieszone na dzień ustalenia prawa do czternastej emerytury, na przykład z powodu przekroczenia limitów zarobków, nie kwalifikują się do otrzymania tej dodatkowej sumy. Czternasta emerytura w wysokości 2650 złotych brutto jest wypłacana osobom, które pobierają świadczenia do 2900 złotych brutto. Jeśli dochód przekracza tę kwotę, zasada "złotówka za złotówkę" jest stosowana. Aby uzyskać prawo do czternastej emerytury, dochód musi wynosić co najmniej 50 złotych. Oznacza to, że czternastka jest dostępna dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 złotych brutto.

Od czternastej emerytury pobierana jest składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Dodatkowo, nie jest uwzględniana jako dochód przy wnioskowaniu o pomoc społeczną, alimenty lub świadczenie "500 plus" dla niesamodzielnych.

