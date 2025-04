Koniec z ukrytymi cenami mieszkań! Deweloperzy muszą ujawnić szczegóły?

Ceny mieszkań na stronach internetowych deweloperów obowiązkowe

Sejm uchwalił ustawę zobowiązującą deweloperów do publikowania cen mieszkań na swoich stronach internetowych, na których prowadzą sprzedaż, od początku do końca oferty. Zgodnie z nowymi przepisami, deweloperzy będą musieli informować o wszystkich zmianach cen i dodatkowych kosztach zakupu. Celem ustawy jest zapewnienie zainteresowanym obywatelom rzetelnej i aktualnej informacji o cenach oferowanych przez deweloperów lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Projekt ustawy autorstwa Polski 2050-TD zyskał poparcie 418 posłów, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jak tłumaczył poseł Kamil Wnuk (Polska 2050-TD): "Celem naszego projektu jest wprowadzenie regulacji gwarantujących zainteresowanym obywatelom rzetelną i aktualną informację o cenach oferowanych przez deweloperów lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych".

Kary za brak transparentności cenowej mieszkań

W przypadku niezastosowania się do nowego prawa, deweloperzy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 4 procent rocznego obrotu. Kontrole w tym zakresie będzie przeprowadzał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ustawa ma na celu zwiększenie transparentności cenowej na rynku nieruchomości. Dzięki jasnym i publicznie dostępnym informacjom o cenach, kupujący będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną i będą mogli uniknąć nieuczciwych praktyk. Nowe przepisy mają chronić konsumentów i zapewnić im pełen dostęp do informacji o ofertach deweloperów.

Korzyści dla kupujących i Portal Danych o Obrocie Mieszkań (DOM)

Ustawa daje kupującym prawo do żądania sprzedaży nieruchomości po cenie dla nich korzystniejszej, w przypadku rozbieżności między ceną podaną na stronie internetowej dewelopera a ceną oferowaną przy zawarciu umowy. Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, deweloperzy będą mieli dwa miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów. Dodatkowo, wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski zapowiedział prace nad projektem ustawy o Portalu Danych o Obrocie Mieszkań (DOM). Portal DOM ma prezentować statystyki dotyczące cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, co dodatkowo zwiększy transparentność i ułatwi kupującym podejmowanie decyzji. Wiceminister Lewandowski wyraził przekonanie, że projekt ustawy o Portalu DOM trafi pod obrady Sejmu jeszcze w III kwartale tego roku.

Tadeusz Białek, prezes Związeku Banków Polskich - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.