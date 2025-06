Pralka Frania, kasety i saturator. Rozwiąż sentymentalny quiz o kultowych przedmiotach z PRL

QUIZ PRL. Do czego służyły te kultowe przedmioty? 14/14 tylko dla znawców

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi, czy pamiętasz przedmioty, bez których nie wyobrażano sobie życia w polskich domach.

Oto ikony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - rzeczy, które każdy znał, a których posiadanie pisało społeczną historię.

Frania - rewolucja w domowym praniu

Kiedy każda kropla wody była na wagę złota, a pranie to ciężka fizyczna praca, pojawiła się ona - pralka wirnikowa Frania. Jej sekret? Obracający się wirnik, który mieszał wodę z praniem w metalowym bębnie. To brzmi prosto, ale dla kobiet oznaczało wyzwolenie z godzin spędzonych nad balią.

Pierwsza Frania przyjechała do Polski w 1951 roku z importu. Już dwa lata później kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych pod szyldem SHL - tym samym, gdzie powstawały kultowe motocykle - rozpoczęły produkcję polskiej wersji. Frania zmieniła polskie domy na zawsze.

Syfon - gdy woda miała smak przygody

Charakterystyczny syk, gruba szklana butelka, metalowa głowica - to syfon, symbol gazowanej wody z czasów PRL-u. Choć wynaleziony w XIX-wiecznej Francji, w socjalistycznej Polsce stał się niemal kultowy.

System był genialnie prosty: kupowałeś wodę w grubej szklanej butelce z odpowiednim dozownikiem, po wypiciu oddawałeś pustą i brałeś pełną. Lata 70. przyniosły przełom - metalowe syfony wielokrotnego użytku z nabojami CO2. Nagle każdy mógł być własnym producentem wody gazowanej. Ten chrapliwy dźwięk na końcu? To była muzyka tamtych czasów.

Telewizor Rubin - kolorowy sen w szarej rzeczywistości

Masywny, ciężki jak skała, często kapryśny - radziecki Rubin zmienił polskie salony na zawsze. Od 1972 roku warszawskie Zakłady Telewizyjne produkowały te telewizory, które miały przynieść kolorową rewolucję do polskich domów.

Jego gabaryty robiły wrażenie, jakość obrazu... mniej. Ale dla wielu rodzin był bramą do nowego świata - świata, gdzie bajki miały kolory, a filmy nabrały nowego wymiaru. Rubin to nie był tylko telewizor. To było okno na świat, o którym marzono.

