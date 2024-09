Kultowy robot powraca w mega promocji! Lidl szaleje z ceną

Promocje w Lidlu - kultowy robot 700 zł taniej

Lidl Polska przygotował specjalną promocję! Już od poniedziałku, 9 września, do soboty, 14 września, w sklepach stacjonarnych sieci oraz do niedzieli, 15 września, w sklepie online, dostępny będzie termorobot MC Smart z Wi-Fi, który kupimy aż 700 zł taniej po aktywacji kuponu Lidl Plus! Cena urządzenia w promocji to 1799 zł. Oferta obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Co potrafi MC Smart?

Termorobot MC Smart to prawdziwy przełom w kuchni – mniej czasu poświęcasz na gotowanie, a więcej na przyjemności! Został wyposażony w 15 automatycznych programów takich jak m.in. gotowanie na parze, smażenie, fermentowanie, wyrabianie ciasta czy mycie pojemnika. W zestawie dostępne będzie wszystko, co potrzebne do szybkiego przygotowania ulubionych sezonowych specjałów: pokrywa, wkładka do gotowania na parze, duża misa ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l, wkład z ostrzami, pokrywa z otworem do napełniania, miarka, szpatułka z silikonową końcówką oraz nasadka do ubijania. MC Smart to nie tylko wszechstronność, ale także smart rozwiązania – sam kontroluje proces gotowania, pozwalając użytkownikowi odpoczywać i cieszyć się wolnym czasem. Dodatkowo w pakiecie będzie można znaleźć ponad 600 wstępnie wgranych przepisów i jeszcze większą liczbę dostępną online, które są stale aktualizowane. Z termorobotem MC Smart w kuchni można także regularnie cieszyć się 10 nowymi przepisami od Kingi Paruzel i WszamTo, które są dodawane co miesiąc.

Akcesoria w super cenach

Dla wszystkich posiadaczy Monsieur Cuisine Smart i Monsieur Cuisine Connect, Lidl Polska oferuje akcesoria do rozbudowy urządzenia, marki Silvercrest: nasadkę do termorobota, która ma w zestawie przezroczystą pokrywę z otworem do napełniania i wyjmowany wałek napędowy za 149,00 zł/zestaw, idealną do krojenia sera, warzyw i owoców, oraz przystawkę sokownika parowego za 99,00 zł/zestaw, świetną do wczesnojesiennych przetworów i delikatnego wyciskania soków z owoców oraz warzyw. Akcesoria również będzie można kupić na stronie internetowej.

