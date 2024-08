Kursy walut [05.08.2024]. Straty dolara i funta, wzrost euro oraz franka

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Kursy walut 05.08.2024. Zróżnicowana sytuacja złotego do głównych walut

Kursy walut 05.08.2024. Polska waluta traci wobec euro, które znowu wróciło do granicy 4,30 zł, oraz franka szwajcarskiego, który kosztuje 4,60 zł. Z kolei dolar raczej w najbliższym czasie nie wróci do ceny z rzędu 4 zł, bo spadł obecnie do 3,92 zł. Traci również funt, który kosztuje obecnie 5,02 zł.

Kursy walut 05.08.2024 FOREX [09:50]

EUR/PLN 4,3016

4,3016 USD/PLN 3,9262

3,9262 CHF/PLN 4,6042

4,6042 GBP/PLN 5,0287

Co wpłynie na kursy walut 05.08.2024?

Dla euro kluczowe będą dane o Indeksie finansowym dla usług finansowych w lipcu (Niemcy, strefa euro), oraz dane o inflacji producenckiej w czerwcu w Strefie Euro. Dla dolara ważne będą również dane o lipcowym indeksie PMI oraz wystąpienie szefowej Fed z San Francisco Mary Daly. Pod kątem funta, istotny może być indeks PMI dla usług finansowych w lipcu.