Płaca minimalna lipiec 2025. Druga podwyżka pensji w tym roku?

Wielu Polaków zastanawia się, czy w lipcu 2025 roku czeka ich kolejna podwyżka płacy minimalnej, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Tegoroczne regulacje przynoszą jednak istotne zmiany w dotychczasowej praktyce waloryzacji wynagrodzeń. Sprawdzamy, co oznacza to dla 3 milionów pracowników otrzymujących najniższą krajową.