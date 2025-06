i Autor: Shutterstock (2), ART SERVICE / SUPER EXPRESS (2)

Wyższe rachunki

Szykuje się szokująca podwyżka! Ile zapłacimy za prąd już od 1 lipca?

Od lipca 2025 roku wraca opłata mocowa, co oznacza wyższe rachunki za prąd. Przeciętne gospodarstwo domowe może zapłacić nawet kilkanaście złotych więcej miesięcznie. Droższy prąd to także znaczący czynnik proinflacyjny, który może wpłynąć na wzrost cen innych towarów i usług. Jak to dokładnie ma wyglądać?