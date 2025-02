Autor:

Jest problem z efektywnością, bo nie ma magazynów energii

Minister Hennig-Kloska oceniła, że "ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Utrzymaliśmy ceny mrożone w ustawie dla gospodarstw domowych 500 zł za megawatogodzinę i po nowym roku one się nie zmieniły. One lekko wzrosły w połowie roku, tam było duże skomplikowanie i zróżnicowanie, my to uśredniliśmy".

Minister klimatu zaznaczyła jednocześnie, że "moim zdaniem nie zejdziemy taryfami do cen mrożonych, więc ta interwencja będzie potrzebna i tu będę dalej rozmawiać z ministrem finansów. Ludzie na swoich rachunkach muszą czuć pozytywny efekt transformacji " -poinformowała minister. Jak dodała "hurtowe ceny energii dla firm za naszych rządów spadły o 100 złotych za megawatogodzinę".

Dalej szefowa resortu klimatu odniosła się również do ustawy wiatrakowej. Jak poinformowała "musimy dołożyć do tej ustawy jeden komponent w ramach deregulacji. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni będzie gotowy i wrócimy na Komitet Stały Ministrów" - zaznaczyła.

Zdaniem Hennig-Kloski "wydaliśmy bardzo dużo zgód na przyłącze dla magazynów, bodajże 17 gigawatów. Uruchomiliśmy wsparcie dla magazynów".

"Problem jest dalej idący, bo jeśli system nie jest w stanie całości odbierać energii, bo nie ma gdzie, bo nie ma magazynów energii, to te ceny są nawet ujemne, bardzo niekorzystne dla prosumentów. Jak wybudujemy magazyny, będzie większy popyt na energię w szczycie. Mamy problem z efektywnością tych źródeł, bo nie mamy magazynów" - stwierdziła polityk.

Adam Glapiński szef polskiego banku centralnego, podczas styczniowej konferencji ocenił, że "odmrożenie cen energii może nie tylko doprowadzić do ponownego wzrostu inflacji, ale będzie prowadzić do dalszego odsuwania momentu powrotu inflacji do celu w 2026, a to z kolei odsuwa moment obniżki stóp procentowych".

Prezes NBP przypomniał, że w lipcu przywrócona do rachunków za energię ma być opłata mocowa, a w październiku może nastąpić całkowite odmrożenie cen energii, które podwyższy rachunki za energię dla gospodarstw domowych o 13 procent. Przywrócenie opłaty mocowej podniesie inflację o 0,4 pkt proc., a wygaśnięcie mechanizmu mrożenia cen podbije inflację o kolejne 0,7 pkt proc. Mamy w tej chwili najwyższą dynamikę wzrostu cen energii w Europie - stwierdził szef polskiego banku centralnego.