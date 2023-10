Kursy walut [05.10.2023]: złoty mocniejszy wobec euro i dolara

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna od czwartku wynosi 5,75 proc. Po tej decyzji złoty się umocnił – w stosunku do euro zyskał ponad 0,5 proc. i ok. godz. 18 wspólna waluta kosztowała 4,6 zł. Do dolara złoty zyskał blisko 0,9 proc. i ok. godz. 18 amerykańska waluta kosztowała nieco ponad 4,38 zł. Frank szwajcarski staniał o 0,44 proc. i kosztował 4,78 zł.

Wcześniej, czyli ok. godz. 16.15, a więc tuż po ogłoszeniu decyzji RPP, euro było wyceniane na 4,61 zł, dolar na 4,4 zł, a frank szwajcarski - 4,79 zł. Rano w środę euro kosztowało 4,63 zł, frank szwajcarski 4,79 zł, a dolar 4,42 zł.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług.

Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

