Kursy walut [10.10.2023]. Złoty stabilny wobec euro

Kursy walut [10.10.2023]

Kurs złotego we wtorek rano był stabilny wobec euro, które kosztowało niespełna 4,57 zł. Zdrożał za to dolar, który kosztował 4,32 zł.

Kurs złotego we wtorek 101.10 rano był stabilny wobec euro, które ok. godz. 7.10 kosztowało niespełna 4,57 zł. Zdrożał za to o ponad 0,2 proc. dolar i ok. godz. 7.10 kosztował 4,32 zł. Frank szwajcarski zdrożał o 0,1 proc. i kosztował niespełna 4,77 zł. W poniedziałek po południu euro kosztowało 4,57 zł, dolar 4,33 zł a frank 4,77 zł.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług.

Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

