Niespodzianka dla emerytów! Dostaną więcej niż założył rząd Tuska? Nowe kwoty

Waloryzacja rent i emerytur wyższa niż założył rząd

Mamy najnowszy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Gdyby nowa waloryzacja rent i emerytur była wyliczana dziś na podstawie najnowszych danych GUS dotyczących wzrostu wynagrodzeń w Polsce w 2024 roku o 13,6 proc. to wyniosłaby ona 5,69 proc. Okazuje się, że to więcej niż założył rząd Donalda Tuska, który to w tym roku podwyższył świadczenia seniorom o 5,5 proc.

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę takie dane z GUS jak wzrost płac i inflacja. I GUS właśnie podał najnowsze dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Polsce w całym 2024 roku. Jak podaje GUS, w 2024 roku średnia krajowa płaca w Polsce poszła w górę o 13,6 proc., osiągając poziom 8181,72 zł. Przy uwzględnieniu parametrów podanych przez GUS - najnowsze dane inflacyjne i płacowe, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika waloryzacji, można uzyskać wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 5,69 proc.

W takiej sytuacji seniorzy z najniższym minimalnym świadczeniem 1878,91 zł brutto dostaliby 106,88 zł podwyżki. Niewiele więcej wpadłoby na konta bankowe seniorów otrzymujących przeciętną emeryturę rzędu 3 700 zł brutto. Po waloryzacji nowa kwota tej emerytury to 3910 zł, czyli 210 zł więcej. Nieco zamożniejsi seniorzy - np. otrzymujący z ZUS świadczenie w kwocie 6000 złotych brutto wzbogaciliby się o kwotę 341 zł zł. Szczegółowe dane podajemy w GALERII zamieszczonej w górnej części artykułu.

Waloryzacja emerytur 2026

Tymczasem rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku, na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oznacza to - jak podano - że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc. „Przy takim założeniu, prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2026 roku o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł” - przekazała kancelaria premiera.

Dla porównania warto przypomnieć, że w lutym 2023 inflacja przekroczyła 18 proc. To wpłynęło na wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku. Wówczas emerytury i renty poszły w górę o 12,12 proc. A spadek inflacji w 2024 spowodował, że w tym roku rząd podniósł świadczenia seniorom tylko o 5,5, proc.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Następne pytanie