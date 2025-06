Emerytura Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński 18 czerwca obchodzi urodziny. Prezes PiS od dawna jest już na emeryturze. Przeszło 10 lat temu osiągnął on wiek emerytalny. Jaką emeryturę ma prezes jednej z kluczowych w Polsce partii? Emerytura Jarosława Kaczyńskiego, tak jak każda inna, podlega corocznej waloryzacji. W tym roku rząd ogłosił i wprowadził waloryzację emerytur na poziomie 5,5 proc. W związku z tym w marcu emerytura Jarosława Kaczyńskiego zwiększyła się.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości tym samym otrzymuje świadczenie wielokrotnie wyższe od minimalnej emerytury. Z oświadczenia majątkowego prezesa PiS złożonego w kwietniu 2025 roku wynikało, że jego emerytura w roku poprzednim wyniosła ponad 11 tys. zł. W deklaracji za 2024 r. prezes PiS wskazał, że roczne dochody z emerytury wyniosły 132 tys. 321 zł i 10 gr. Zatem przeciętna miesięczna wypłata wyniosła 11 tys. 27 zł brutto.

Emerytura Kaczyńskiego z roku na rok rośnie. Jeśli w 2026 roku wskaźnik waloryzacji będzie na poziomie 4,9 proc, jak to prognozuje rząd, to świadczenie Kaczyńskiego wzrośnie o kolejne ponad 500 złotych. Jednak prognozy dotyczące inflacji wskazują wyraźnie na to, że w kolejnych latach już tak dobrych podwyżek nie będzie. Dlaczego? Warto podkreślić, że wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów nie wynika z woli jakiegokolwiek polityka czy obozu rządzącego, ale z danych ekonomicznych dotyczących wzrostu cen i podwyżek płac. Jak inflacja spada, to spada również podwyżka emerytur i rent oraz dodatków do nich.

Dodatkowe pieniądze Kaczyńskiego

Nie sposób nie zauważyć, że Kaczyński cały czas jest aktywnym politykiem, zasiadającym w polskim Sejmie. A aktywni zawodowo politycy mogli liczyć w tym roku na około pięcioprocentowy wzrost wynagrodzeń. Kwota bazowa, na podstawie której obliczane są wynagrodzenia za pracę w Sejmie , zwiększa się z 1789,42 zł do 1878,89 zł. W rezultacie dodatkowe, poza emeryturą, wynagrodzenie Jarosława Kaczyńskiego może też iść w górę. Tymczasem z oświadczenia majątkowego polityka, złożonego w kwietniu 2025 roku, wynika, że oprócz emerytury, polityk miesięcznie ma ponad 18 tys. zł z innych źródeł (np. dieta parlamentarna, wynagrodzenie za pracę w KPRM).

Co wiemy o Jarosławie Kaczyńskim

Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk i doktor nauk prawnych. W okresie PRL działacz opozycji politycznej. Senator I kadencji (1989–1991), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji (1991–1993, od 1997). Od 2003 prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, w latach 2006–2007 prezes Rady Ministrów, w latach 2020–2022 i w 2023 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 2020–2022 przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Kandydat na urząd prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

Od czasu wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych w 2015 roku do utworzenia trzeciego rządu Donalda Tuska, będąc posłem na Sejm RP, a także wicepremierem, był uważany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce.