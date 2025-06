Piszemy o tym, dlatego że:

Jarosław Kaczyński jako prezes największej partii opozycyjnej składa corocznie jawne oświadczenie majątkowe

Majątek polityka wzrósł w ostatnim roku o ponad 40 tysięcy złotych oszczędności

Transparentność finansowa liderów politycznych jest kluczowa dla zaufania obywateli

Kaczyński należy do grupy polityków o stosunkowo skromnym majątku jak na swoją pozycję

Struktura jego dochodów pokazuje różnorodność źródeł finansowania polityków

Według najnowszego oświadczenia majątkowego Jarosław Kaczyński zgromadził na rachunkach bankowych 380 944 złote. To wzrost o około 42 tysiące złotych w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy jego oszczędności wynosiły 338 944 złote. Regularny przyrost kapitału świadczy o systematycznym odkładaniu części dochodów przez prezesa PiS.

Dom na warszawskim Żoliborzu wart ponad 2 miliony

Największym składnikiem majątku Kaczyńskiego jest nieruchomość. Prezes PiS jest współwłaścicielem domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, położonego na warszawskim Żoliborzu. Całą nieruchomość wycenia na 2,2 miliona złotych, co oznacza, że jednej trzeciej udziału Jarosława Kaczyńskiego przypada wartość około 730 tysięcy złotych.

Nieruchomość swoje najlepsze lata ma jednak dawno za sobą. Piętrowy budynek nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle okolicznych domów na Żoliborzu. Według relacji osób, które gościły w mieszkaniu polityka, wnętrze przypomina prawdziwy relikt z czasów PRL-u. "Rodzinny dom Kaczyńskich to pół bliźniaka na Żoliborzu. Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. Pokój prezesa jest na parterze" - opisywał kilka lat temu portal Newsweek.pl.

Różnorodne źródła dochodów Kaczyńskiego

W 2024 roku Jarosław Kaczyński uzyskał łączne dochody na poziomie nieco ponad 353 tysięcy złotych. Największą pozycję stanowiło uposażenie poselskie w wysokości 138 343 złotych oraz emerytura wynosząca 132 321 złotych. Dodatkowo otrzymał dietę parlamentarną w kwocie 45 359 złotych, z czego 36 tysięcy złotych było zwolnione z podatku.

Mniejszą, ale znaczącą pozycję stanowiło wynagrodzenie z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które wyniosło 37 065 złotych. To znaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy dochód z tego źródła wynosił ponad 133 tysiące złotych.

Jedyny kredyt do spłaty

Jedynym zobowiązaniem finansowym Kaczyńskiego jest kredyt w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. Na koniec 2024 roku do spłaty pozostało mu 45 404 złote, co oznacza systematyczne zmniejszanie zadłużenia – rok wcześniej wynosiło ono ponad 54 tysiące złotych.

Brak luksusowego mienia

Charakterystyczne dla majątku prezesa PiS jest brak typowych dla zamożnych osób dóbr luksusowych. Kaczyński nie posiada samochodu ani żadnego innego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Widać to wyraźnie w naszej GALERII ZDJĘĆ "Tak mieszka Jarosław Kaczyński". Nie prowadzi również działalności gospodarczej, nie ma udziałów w spółkach i nie nabywał mienia od Skarbu Państwa czy samorządu.

Jedyną dodatkową funkcją, którą pełni Kaczyński, jest przewodniczenie Radzie Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego – stanowisko, które zajmuje od 1997 roku. Jest to jednak funkcja honorowa, która nie przynosi mu dodatkowych dochodów.

Jawność a prywatność

Oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego, podobnie jak innych parlamentarzystów, jest dokumentem jawnym. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła, zawiera szczegółowe informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, dochodach i zobowiązaniach. Jedyne informacje, które pozostają poufne, to adres zamieszkania polityka oraz dokładne położenie jego nieruchomości.

