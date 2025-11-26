26 listopada 2025 roku odnotowano znaczący spadek wartości euro (do 4,22 zł) i dolara amerykańskiego (do 3,64 zł), co może świadczyć o zmieniających się trendach na rynkach walutowych.

Osłabienie euro może wynikać z polityki EBC lub sytuacji gospodarczej strefy euro, natomiast na kurs dolara wpływają decyzje Fed oraz globalna polityka i ekonomia.

Frank szwajcarski (4,53 zł) i funt brytyjski (4,81 zł) utrzymują się na stabilniejszych poziomach, z frankiem jako "bezpieczną przystanią" w czasach niepewności.

Wahania kursów walut, wynikające z polityki banków centralnych, danych makroekonomicznych i geopolityki, mają kluczowe konsekwencje dla polskiej gospodarki, wpływając na inflację, eksport i koszt długu.

Rynek walutowy nieustannie podlega fluktuacjom, a dzień 26 listopada 2025 roku przyniósł ze sobą szczególnie interesujące zmiany. Warto przyjrzeć się bliżej aktualnym notowaniom głównych walut i zastanowić się nad przyczynami tych ruchów oraz ich potencjalnymi konsekwencjami. Jakie są kursy walut w środę 26 listopada 2025 roku?

Euro w dół – co się stało?

Najbardziej zauważalną zmianą jest spadek wartości euro. Kurs europejskiej waluty osiągnął poziom 4,22 zł. Taka sytuacja może mieć wiele przyczyn, od zmian w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), po globalne nastroje inwestycyjne. Osłabienie euro może być również związane z sytuacją gospodarczą w strefie euro, np. z danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego, inflacji czy bezrobocia. Inwestorzy reagują na te informacje, co bezpośrednio przekłada się na kurs waluty.

Dolar amerykański – poniżej 3,65 zł

Również dolar amerykański zanotował spadek, osiągając poziom 3,64 zł. Podobnie jak w przypadku euro, na kurs dolara wpływają czynniki zarówno wewnętrzne, związane z gospodarką Stanów Zjednoczonych, jak i zewnętrzne, związane z globalną sytuacją ekonomiczną i polityczną. Decyzje Rezerwy Federalnej (Fed) dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne (np. PKB, inflacja, stopa bezrobocia) oraz wydarzenia geopolityczne mają istotny wpływ na wartość dolara.

Frank szwajcarski i funt brytyjski – stabilność czy zmiany?

Pozostałe dwie analizowane waluty, frank szwajcarski i funt brytyjski, również podlegają wahaniom, choć może nie tak drastycznym jak w przypadku euro i dolara. Frank szwajcarski osiągnął poziom 4,53 zł, a funt brytyjski 4,81 zł. Frank szwajcarski tradycyjnie uważany jest za bezpieczną przystań w czasach niepewności, dlatego jego kurs często rośnie w okresach kryzysów. Z kolei na funta brytyjskiego wpływają przede wszystkim wydarzenia związane z gospodarką Wielkiej Brytanii oraz relacje handlowe z Unią Europejską i innymi krajami.

Przyczyny wahań kursów walut

Wahania kursów walut są złożonym zjawiskiem, na które wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należą:

Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programy skupu aktywów (tzw. QE) oraz inne narzędzia polityki monetarnej mają bezpośredni wpływ na wartość waluty.

Dane makroekonomiczne: Informacje o wzroście gospodarczym (PKB), inflacji, bezrobociu, bilansie handlowym i innych wskaźnikach ekonomicznych wpływają na nastroje inwestorów i ich decyzje dotyczące inwestycji w daną walutę.

Sytuacja polityczna i geopolityczna: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, zmiany rządów, konflikty zbrojne czy napięcia handlowe, mogą powodować niepewność na rynkach i wpływać na kursy walut.

Nastroje inwestorów: Psychologia rynku również odgrywa istotną rolę. Optymizm lub pesymizm inwestorów co do przyszłości danej gospodarki może prowadzić do wzrostu lub spadku popytu na daną walutę.

Spekulacja: Na rynkach walutowych działają również spekulanci, którzy próbują zarabiać na krótkoterminowych wahaniach kursów. Ich działania mogą przyczyniać się do zwiększenia zmienności.

Potencjalne konsekwencje dla polskiej gospodarki

Zmiany kursów walut mają istotne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Osłabienie złotego (wzrost kursów walut obcych) zazwyczaj prowadzi do:

Wzrostu inflacji: Importowane towary i usługi stają się droższe, co przekłada się na wzrost cen w kraju.

Poprawy konkurencyjności eksportu: Polskie towary i usługi stają się tańsze dla zagranicznych nabywców, co może zwiększyć eksport.

Wzrostu kosztów obsługi długu zagranicznego: Jeśli Polska ma dług w walutach obcych, to jego obsługa staje się droższa.

Z kolei umocnienie złotego (spadek kursów walut obcych) ma odwrotne skutki:

Spadek inflacji: Importowane towary i usługi stają się tańsze.

Pogorszenie konkurencyjności eksportu: Polskie towary i usługi stają się droższe dla zagranicznych nabywców.

Spadek kosztów obsługi długu zagranicznego.