L4 na nowych zasadach. Nadciąga likwidacja wynagrodzenia chorobowego

Rewolucja w L4? Rząd planuje likwidację wynagrodzenia chorobowego

Pracowników i pracodawców czekają zmiany w zasadach dotyczących wynagrodzenia chorobowego. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących wypłat za czas L4. Jak poinformowała szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w odpowiedzi na interpelację poselską, planowana jest likwidacja wynagrodzenia chorobowego, a finansowanie L4 od pierwszego dnia przejmie ZUS. Jak wynika z informacji MRPiPS, prace nad tym projektem trwają, jednak nie wskazano konkretnego terminu jego przyjęcia.

Koniec chorobowego od pracodawcy?

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę przez określony czas w ciągu roku kalendarzowego. Dla osób, które nie ukończyły 50. roku życia, okres ten wynosi łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. Z kolei pracownicy po 50. roku życia otrzymują wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni w roku kalendarzowym. Po upływie tego okresu, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który wypłaca ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Naliczana jest od niego składka na ubezpieczenie zdrowotne i podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez okres do 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży okres ten może być wydłużony do 270 dni. Jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 91 dni.

ZUS przejmie wypłaty za L4

Propozycja, aby ZUS finansował zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika, jest jednym z punktów tak zwanych "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej.

Wprowadzenie nowych przepisów będzie wymagało także zmian w obszarze orzecznictwa lekarskiego, które umożliwią zwiększenie efektywności kontroli zaświadczeń lekarskich, a także zmian w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, cytowana przez Rynek Zdrowia, wyjaśnia, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia wypłatę świadczeń na czas tego leczenia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane są do ZUS-u i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

