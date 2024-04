Lokal dla “psiecka”, nie dla dziecka! Wystawił szyld przed drzwiami i się zaczęło

Dzieciom wstęp wzbroniony

David Worcester prowadzi restaurację/pub Lower Red Lion w St Albans w hrabstwie Hertfordshire. I nie ma w tym nic dziwnego. Ciekawostką jest to, że przed lokalem stoi tablica z napisem: "przyjazny psom i wolny od dzieci". Choć jak twierdzi właściciel knajpy, tablica ta stoi tam od lat, to teraz wywołała prawdziwą burzę w sieci. Afera wybuchła po publikacji wpisu na platformie X. Jeden z użytkowników X zamieścił na portalu zdjęcie tablicy stojącej przed knajpą i podpisał je: "znalazłem mój nowy lokal". Post na X post ma 75 mln wyświetleń i ponad 3400 odpowiedzi.

Wpis wywołał prawdziwą burzę. Jedni popierali pomysł, a inni krytykowali. "Dlaczego nienawiść do dzieci stała się społecznie akceptowalna?" - napisał jeden z internautów. A inny odpowiedział na tego typu komentarz następująco: "To naprawdę nie jest aż tak głębokie – jeśli twoje dziecko tak bardzo pragnie piwa, z pewnością możesz zabrać je do jednego z wielu innych pubów".

W rozmowie z radiem BBC Worcester zapewnił, że "nie ma nic przeciwko dzieciom w żadnym innym pubie, po prostu nie chce ich w swoim", dodając, że taka polityka obowiązuje w jego lokalu od ponad 10 lat.

Restauracje tylko dla dorosłych?

Kwestia zakazu wstępu dzieciom do restauracji nie jest nowa. Podobne sytuacje miały już miejsce także w Polsce. Restaurator z Poznania zakazał wstępu dzieciom do lat 6 do prowadzonego przez siebie lokalu. W tej kwestii wypowiadali się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Eksperci, którzy mają stać na straży praw młodszych i starszych obywateli już jakiś czas temu podkreślili, że takie postępowanie w Polsce jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Konstytucja RP w art. 32 zakazuje dyskryminacji w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Zatem odmowa oferowania usług, w tym wstępu do restauracji lub innych lokali gastronomicznych wyłącznie ze względu na takie przesłanki, jak wiek, czy rodzicielstwo jest przykładem zakazanej dyskryminacji. Czy jednak może być w jakikolwiek sposób karana? Jeśli już, to na podstawie Kodeksu cywilnego.

