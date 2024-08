Jak Mc Donalds faworyzuje niemieckich klientów. Polak płaci więcej

W Niemczech kaucja to wybór, nie przymus

Na mocy "dyrektywy plastikowej" zniknąć mają jednorazowe opakowania na keczup, patyczki higieniczne czy hotelowe kosmetyki w małych buteleczkach. W restauracjach czy kawiarniach powinniśmy mieć możliwość korzystania np. z własnych naczyń inaczej firmy zapłacą karę. Oczywiście ostateczne koszty wprowadzenia unijnych przepisów poniosą konsumenci. Tylko jak widać na przykładzie popularnej sieci fastfood, działającej w wielu krajach UE, przez inne podejście do zastosowania unijnych przepisów jeden klient zapłaci więcej drugi mniej i to ten bogatszy.

Business Insider zauważa, że " w niemieckiej sieci McDonald's można wybrać wielorazowe opakowanie z plastiku. Płaci się za to niemało, bo 2 euro (ok. 8,5 zł), ale można oddać opakowanie w dowolnej restauracji w Niemczech — i odzyskać kaucję. Co jednak istotne, wcale nie trzeba się decydować na opcję z kaucją. Można po prostu zdecydować się na opakowanie z papieru. Za to nie ma żadnej dopłaty" - pisze portal.

Do tych rozbieżności w polityce firmy odniósł się na łamach portalu Mc Donalds. Jak czytamy w komunikacie firmy, "na różnych rynkach testujemy i wdrażamy szereg rozwiązań uwzględniających bezpieczeństwo żywności, potrzeby i wygodę naszych gości oraz wymagania prawne różniące się między poszczególnymi państwami. Cena końcowa zawiera opłatę konsumencką, pobieraną od każdego opakowania zawierającego domieszkę polimeru" - przekazuje Business Insider Polska sieć McDonald's.

Jak argumentuje polski oddział Mc Donald, dla klientów, którzy nie chcą płacić za naczynia, "dostępna jest opcja Mam swój kubek, a w czerwcu 2024 r. wprowadziliśmy do sprzedaży kubki wielokrotnego użytku YourCup".

Jak informował portal "McDonald’s zwraca jednak uwagę, że prywatne kubki klientów muszą spełniać konkretne wymogi. Na przykład, napoje gorące mogą być podawane tylko w odpowiednich naczyniach. W przypadku kubków YourCup tylko żółty kubek może być napełniany gorącymi napojami. Sieć nie akceptuje także opakowań wykonanych ze szkła, porcelany i ceramiki".

Kubki McDonald’s są dostępne w trzech wersjach – do napojów zimnych, gorących oraz lodów McFlurry, bez względu na wilekość napoju. YourCup kosztuje 15,90 zł.