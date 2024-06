i Autor: Shutterstock

Walka z plastikiem

Do knajpy z własnym kubkiem i talerzem. UE szykuje następny absurd

Przytwierdzenie plastikowej zakrętki do opakowań to tylko preludium do tego co, szykują brukselscy urzędnicy. Jak się okazuje w planach jest całkowity zakaz używania innych naczyń czy opakowań. Przykladowo zniknąć mają wkrótce jednorazowe opakowania na keczup, patyczki higieniczne czy hotelowe kosmetyki w małych buteleczkach. W restauracjach czy kawiarniach powinniśmy mieć możliwość korzystania np. z własnych naczyń inaczej firmy zapłacą karę. W przyszłym miesiącu wchodzą w życie niektóre zapisy z ustawy, która implementuje tzw. dyrektywę plastikową (z ang. SUP — single use plastic).