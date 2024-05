Napoje mogą znacznie zdrożeć. Wszystko w rękach resortu finansów

Od Konspiracji do Władzy. 89. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

"Nie mamy w ogóle nawet jeszcze pomysłu, jak ten system miałby wyglądać. Nie mamy jednego systemu rozliczeniowego i nie mamy żadnego systemu odbioru butelek, puszek w systemie kaucyjnym. We wszystkich krajach, gdzie system kaucyjny wprowadzano, taki minimalny okres to jest dwa lata, żeby przygotować sprawny, dobrze działający w miarę system i tak nie zawsze się udawało, niestety. Jesteśmy w lesie i co więcej, ten system 1 stycznia w Polsce nie ruszy" - mówił Gantner podczas Kongresu, w rozmowie z Super Biznesem.

Gantner pytany o to, jak na sprzedaży napojów odbije się ogólna drożyzny wywołana skokową inflacją, a do tego jeszcze trzeba będzie doliczyć kaucję 50 groszy dla butelek plastikowych i puszek oraz złotówkę na butelki wielokrotnego użytku i jeszcze do tego 23 proc VAT,- stwierdził, że jak łatwo policzyć napoje mogą zdrożeć o przeszło złotówkę.

"O ile to, czy odzyskamy kaucję zależy od nas, to podatku już nie odzyskamy. W towarach i tak jest podatek VAT więc konsument byłby obciążony podwójnie" - ocenił Gantner. Jak dodał cały czas ministerstwo finansów zwleka z interpretacją, która by dała jasny drogowskaz dla branży.

Wiceprezes Federacji Producentów Żywności przy tym zwrócił uwagę, że zbiórkę ułatwiłyby recyklomaty. Jak wyliczył żeby realizować zakładane poziomy zbiórki, już w roku 2025 potrzebujemy minimum 15 tysięcy recyklomatów, a mamy 660.

EKG 2024 Andrzej Gantner