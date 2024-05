"Koszty energii w UE są za wysokie". Odbije się to na konkurencyjności firm

To już koniec

W Unii Europejskiej dopłacanie do cen energii kosztowało 750 miliardów euro, w tym samym czasie Stany Zjednoczone wydały 750 miliardów dolarów na ten cel. Jak mówiła prezes, "trzeba mieć świadomość, że za zmianami po stronie źródeł muszą iść zmiany po stronie rynku energii, po stronie elastyczności, po stronie też sieci przede wszystkim, przyłączeń i zarządzania całą siecią"- wymieniała Pandera.

-Myślę, że my wiele rzeczy w Unii przespaliśmy, jak na przykład budowanie potencjału przemysłu, po to żebyśmy też korzystali na produkowaniu urządzeń, żebyśmy je tutaj wytwarzali i tworzyli nowe miejsca pracy- stwierdziła Pandera z Forum Energii w rozmowie z Super Biznesem.

Prezes Pandera pytana o to czy, zbyt wyśrubowane normy ekologiczne w Europie nie spowodują, ucieczki przedsiębiorców z UE, stwierdziła, że "na pewno są branże czy firmy, które mogą przenieść swoją produkcję poza Unię Europejską". Jak przyznała, "z niektórymi regulacjami na pewno można dyskutować, czy one są dobrze zaprojektowane".

Według prezes Forum Energii, na przykład mogą to być firmy związane z przemysłem energochłonnym, ale jak zapewniła "na pewno nie dotyczy to każdego przemysłu".

"Jeżeli mówimy o kosztach energii, to zgadzam się, że przemysł będzie pod bardzo dużą presją, zwłaszcza przemysł energochłonny,bo Unia Europejska jest faktycznie jednym z rynków na świecie o najwyższych cenach i to jest wyzwanie"- powiedziała prezes Forum Energii.

Jak stwierdziła Pandera, "najważniejsze jest to, żeby mieć swoją strategię i też strategię promowania właśnie firm i technologii,które w dłuższej mierze nam się opłacą".

-Nie mam wątpliwości, że my odchodzimy na całym świecie od paliw kopalnych i oczywiście, że to jest agresywny wyścigi wygrywa ten, kto najlepiej się w tym odnajdzie. Ja bym chciała, żebyśmy my, jako kraj też się w tym odnajdywali- podkreśliła Pandera z Forum Energii.

Cały wywiad w załączonym wideo.

