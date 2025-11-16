Karta Dużej Rodziny (KDR) to nie tylko dla rodziców małych dzieci – od 2019 roku mogą ją otrzymać także seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich wieku.

Kluczem do tańszego paliwa jest Karta Dużej Rodziny. Wiele osób myśli, że przysługuje ona wyłącznie rodzicom z małymi dziećmi. To błąd! Od stycznia 2019 roku kartę mogą otrzymać także seniorzy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci – nawet jeśli dzieci są już dorosłe i samodzielne.

To oznacza, że tysiące polskich emerytów ma prawo do tej karty, ale po prostu o tym nie wie lub nie pomyślało o złożeniu wniosku.

Ile można zaoszczędzić?

Zniżki na paliwo są całkiem konkretne. Na przykład na stacjach Orlen posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą o 8 groszy mniej za litr paliw standardowych i aż 10 groszy taniej za litr paliw premium. To może nie brzmi imponująco, ale przy tankowaniu 50 litrów to już oszczędność 4-5 złotych za każdym razem.

Dodatkowe korzyści

Zniżki nie kończą się na paliwie. Seniorzy z kartą mogą liczyć także na rabaty przy myjni – nawet 20-25 proc. Dodatkowo wiele stacji oferuje zniżki na kawę i przekąski w swoich sklepach, co sprawia, że zatrzymanie się na stacji staje się jeszcze bardziej opłacalne.

Jak skorzystać?

Zasada jest prosta – wystarczy okazać Kartę Dużej Rodziny przed zapłatą. Nie trzeba niczego wypełniać ani rejestrować się w dodatkowych programach. Karta działa na wielu stacjach benzynowych w całej Polsce.

Jak zdobyć kartę?

Jeśli jesteś seniorem i wychowałeś co najmniej troje dzieci, możesz złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny na trzy sposoby:

1. Online przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) – wymaga posiadania profilu zaufanego. To najszybsza metoda – wystarczy wypełnić wniosek elektroniczny i wysłać go bezpośrednio do swojej gminy.

2. Osobiście w urzędzie gminy lub miasta – dla osób, które wolą tradycyjny sposób załatwiania spraw.

3. Wygodnie przez aplikację mObywatel – po złożeniu wniosku (online lub w urzędzie) i jego pozytywnym rozpatrzeniu, kartę można mieć w telefonie. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mObywatel z Google Play lub App Store, wybrać „Dodaj dokument” i z listy wybrać „Karta Dużej Rodziny”. Co ważne, można zrezygnować z plastikowej karty i korzystać wyłącznie z wersji elektronicznej w telefonie.

Wydanie karty jest całkowicie bezpłatne. To naprawdę się opłaca!

