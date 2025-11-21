Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (KRM) trafił do Sejmu, aby zapewnić wsparcie służbom mundurowym i ich rodzinom.

Karta ma objąć nawet 1,3 miliona osób, oferując ulgi na bilety kolejowe, paszporty oraz pierwszeństwo w przedszkolach.

Dodatkowo, przewiduje się bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w dedykowanych placówkach.

Jakie inne korzyści czekają na uprawnionych i co oznacza to dla przyszłości wsparcia mundurowych?

Karta Rodziny Mundurowej – szansa na realne wsparcie

Po wielu miesiącach oczekiwań, projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (KRM) trafił do Sejmu. Inicjatywa ta, pierwotnie zapowiadana przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako "Karta Rodziny Wojskowej", ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla służb mundurowych i ich rodzin. Co istotne, projekt, który pierwotnie miał być rządowy, ostatecznie został zgłoszony jako poselski, co ma przyspieszyć proces legislacyjny.

Nie jest to inicjatywa dla wybranych. Karta Rodziny Mundurowej ma objąć gigantyczną grupę – szacuje się, że nawet 1,3 miliona osób! To prawdziwa rewolucja w podejściu do wsparcia służb. Kto dokładnie może liczyć na preferencyjne warunki? Ma objąć:

Żołnierzy zawodowych (z wyłączeniem tych, którzy odbywają służbę wojskową w trakcie kształcenia)

Żołnierzy aktywnej rezerwy

Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (terytorialsów)

Policjantów

Strażaków

Strażników Granicznych

Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Małżonków osób wymienionych powyżej

Dzieci osób wymienionych powyżej

Weteranów i weteranów poszkodowanych

Inwalidów

Rodziny zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy

Jakie korzyści płyną z posiadania Karty Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej, wydawana bezpłatnie, uprawniać będzie do korzystania z różnego rodzaju towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach. Do najważniejszych benefitów należą:

Podróże z ulgą: Aż 37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na długookresowe. Podróżowanie pociągiem stanie się znacznie tańsze!

Aż 37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na długookresowe. Podróżowanie pociągiem stanie się znacznie tańsze! Paszport bez stresu: 50% taniej za paszport dla dorosłych i aż 75% dla dzieci. Ogromna ulga dla rodzin planujących zagraniczne wyjazdy.

50% taniej za paszport dla dorosłych i aż 75% dla dzieci. Ogromna ulga dla rodzin planujących zagraniczne wyjazdy. Przedszkole bez kolejki: Dzieci przenoszonych żołnierzy i funkcjonariuszy zyskają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli. Koniec z frustracją i długim oczekiwaniem!

Dzieci przenoszonych żołnierzy i funkcjonariuszy zyskają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli. Koniec z frustracją i długim oczekiwaniem! Leczenie od ręki: Bezkolejkowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w dedykowanych placówkach. Dla żołnierzy w wojskowych ośrodkach opieki medycznej, a dla funkcjonariuszy MSWiA w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ten resort.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) zapowiadają, że katalog usług dostępnych w ramach KRM będzie sukcesywnie rozszerzany. Do programu będą mogły dołączać instytucje publiczne, samorządy, a także podmioty z sektora prywatnego. Wystarczy, że podpiszą umowę z MON i MSWiA. Wszędzie tam, gdzie będzie obowiązywać Karta, pojawi się specjalny znak "Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej". Wzór znaku zostanie określony w odpowiednim rozporządzeniu.

Szacuje się, że wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej wiązać się będzie z wydatkami rzędu 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania regulacji i około 40 mln zł w kolejnych latach.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin wojskowych

Niezależnie od prac nad Kartą Rodziny Mundurowej, w resorcie obrony trwają również prace nad odrębnym programem wsparcia dla rodzin wojskowych, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Program ten zakłada m.in.:

Sport i rekreacja: Wojskowe obiekty sportowe staną otworem dla żołnierzy, pracowników resortu i ich rodzin.

Wojskowe obiekty sportowe staną otworem dla żołnierzy, pracowników resortu i ich rodzin. Kultura i rozrywka: Kluby wojskowe zaoferują półkolonie, warsztaty i koncerty dla dzieci w ferie i wakacje. Muzea podległe MON będą dostępne za darmo!

Kluby wojskowe zaoferują półkolonie, warsztaty i koncerty dla dzieci w ferie i wakacje. Muzea podległe MON będą dostępne za darmo! Wypoczynek: Zwiększone zniżki na pobyty w ośrodkach wypoczynkowych.

Zwiększone zniżki na pobyty w ośrodkach wypoczynkowych. Wyprawki dla maluchów: Nowo narodzone dzieci żołnierzy otrzymają specjalne wyprawki.