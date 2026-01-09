Winiety Czechy: wyższe ceny i preferencje dla ekologicznych pojazdów

W 2026 roku czeskie winiety elektroniczne są droższe. Roczna winieta dla samochodów osobowych kosztuje 2570 CZK, co stanowi wzrost o 130 CZK w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosły również ceny winiet o krótszym okresie ważności: miesięczna kosztuje 480 CZK, a 10-dniowa – 300 CZK. Wprowadzono także winietę jednodniową w cenie 230 CZK.

W Czechach obowiązuje wyłącznie system e-winiet, przypisanych do numeru rejestracyjnego pojazdu. Kontrola odbywa się automatycznie za pomocą kamer. Warto zaznaczyć, że pojazdy niskoemisyjne, takie jak hybrydy plug-in oraz auta na gaz ziemny lub biometan, mogą liczyć na preferencyjne stawki. Samochody elektryczne są całkowicie zwolnione z opłat.

Słowacja: e-winiety i stabilne ceny

Na Słowacji w 2026 roku nadal obowiązuje system elektronicznych winiet (e-winiet) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Motocykle są zwolnione z opłat. Ceny winiet kształtują się następująco:

1-dniowa: 8,10 EUR,

10-dniowa: 10,80 EUR,

30-dniowa: 17,10 EUR,

roczna: 90 EUR.

Winieta roczna jest ważna od dnia zakupu do 31 stycznia następnego roku. Kontrola odbywa się za pomocą monitoringu wideo.

Winiety Austria: ostatni rok naklejek i nowe stawki

Austria w 2026 roku wprowadza nowe stawki winiet, a także jest to ostatni rok, w którym dostępne będą tradycyjne naklejki. Od 2027 roku system opłat będzie w pełni cyfrowy. Ceny winiet dla pojazdów do 3,5 tony wynoszą:

1-dniowa: 9,60 EUR (dostępna wyłącznie w formie cyfrowej),

10-dniowa: 12,80 EUR,

2-miesięczna: 32 EUR,

roczna: 106,80 EUR.

Winieta roczna w Austrii na 2026 rok jest ważna od 1 grudnia 2025 roku do 31 stycznia 2027 roku (14 miesięcy). Oprócz winiet, niektóre odcinki autostrad i tunele są dodatkowo płatne.

Słowenia: tylko e-winiety i zróżnicowane kategorie

W Słowenii od 2022 roku obowiązują wyłącznie elektroniczne winiety (e-winiety). Winiety są przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu i nie ma możliwości ich zakupu w formie naklejki. Słowenia stosuje zróżnicowane kategorie pojazdów, co wpływa na cenę winiety.

Klasa 2A (większość samochodów osobowych do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią nie przekracza 1,3 metra):

(większość samochodów osobowych do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią nie przekracza 1,3 metra): 7-dniowa: 16 EUR



miesięczna: 32 EUR



roczna: 117,50 EUR

Klasa 2B (pojazdy do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią przekracza 1,3 metra, np. lekkie pojazdy dostawcze):

(pojazdy do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią przekracza 1,3 metra, np. lekkie pojazdy dostawcze): 7-dniowa: 32 EUR



miesięczna: 64,10 EUR



roczna: 235 EUR

Motocykle (Klasa 1):

(Klasa 1): 7-dniowa: 8 EUR



półroczna: 32 EUR



roczna: 58,70 EUR

Ważną zmianą jest to, że od 1 stycznia 2026 roku przejazd trasą H5 między włoską granicą a Izolą będzie bezpłatny.

Węgry: e-winiety i kategorie D1, D2

Na Węgrzech w 2026 roku obowiązują e-winiety, a ceny są podane w forintach węgierskich (HUF). Podobnie jak w Słowenii, istnieją różne kategorie pojazdów.

Kategoria D1 (motocykle i samochody osobowe do 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób):

(motocykle i samochody osobowe do 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób): 1-dniowa: 5550 HUF



10-dniowa: 6900 HUF



miesięczna: 11170 HUF



roczna: 61760 HUF

Kategoria D2 (pozostałe samochody do 3,5 t, w tym pojazdy przystosowane do przewozu więcej niż 7 osób):

(pozostałe samochody do 3,5 t, w tym pojazdy przystosowane do przewozu więcej niż 7 osób): 1-dniowa: 7890 HUF



10-dniowa: 10040 HUF



miesięczna: 15820 HUF



roczna: 87650 HUF

Węgry oferują również winiety roczne wojewódzkie (komitatowe), uprawniające do korzystania z dróg płatnych w obrębie danego województwa.

Gdzie kupić winiety?

Większość krajów europejskich przeszła na system e-winiet, które można zakupić online na oficjalnych stronach internetowych lub za pośrednictwem pośredników. Wciąż jednak istnieją punkty sprzedaży stacjonarnej, takie jak stacje benzynowe czy urzędy pocztowe, zwłaszcza w krajach, gdzie wciąż dostępne są winiety w formie naklejek (np. Austria w 2026 roku). Zawsze zaleca się zakup winiety przed wjazdem na płatny odcinek drogi, aby uniknąć mandatów.

