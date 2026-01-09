Winiety Czechy: wyższe ceny i preferencje dla ekologicznych pojazdów
W 2026 roku czeskie winiety elektroniczne są droższe. Roczna winieta dla samochodów osobowych kosztuje 2570 CZK, co stanowi wzrost o 130 CZK w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosły również ceny winiet o krótszym okresie ważności: miesięczna kosztuje 480 CZK, a 10-dniowa – 300 CZK. Wprowadzono także winietę jednodniową w cenie 230 CZK.
W Czechach obowiązuje wyłącznie system e-winiet, przypisanych do numeru rejestracyjnego pojazdu. Kontrola odbywa się automatycznie za pomocą kamer. Warto zaznaczyć, że pojazdy niskoemisyjne, takie jak hybrydy plug-in oraz auta na gaz ziemny lub biometan, mogą liczyć na preferencyjne stawki. Samochody elektryczne są całkowicie zwolnione z opłat.
Słowacja: e-winiety i stabilne ceny
Na Słowacji w 2026 roku nadal obowiązuje system elektronicznych winiet (e-winiet) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Motocykle są zwolnione z opłat. Ceny winiet kształtują się następująco:
- 1-dniowa: 8,10 EUR,
- 10-dniowa: 10,80 EUR,
- 30-dniowa: 17,10 EUR,
- roczna: 90 EUR.
Winieta roczna jest ważna od dnia zakupu do 31 stycznia następnego roku. Kontrola odbywa się za pomocą monitoringu wideo.
Winiety Austria: ostatni rok naklejek i nowe stawki
Austria w 2026 roku wprowadza nowe stawki winiet, a także jest to ostatni rok, w którym dostępne będą tradycyjne naklejki. Od 2027 roku system opłat będzie w pełni cyfrowy. Ceny winiet dla pojazdów do 3,5 tony wynoszą:
- 1-dniowa: 9,60 EUR (dostępna wyłącznie w formie cyfrowej),
- 10-dniowa: 12,80 EUR,
- 2-miesięczna: 32 EUR,
- roczna: 106,80 EUR.
Winieta roczna w Austrii na 2026 rok jest ważna od 1 grudnia 2025 roku do 31 stycznia 2027 roku (14 miesięcy). Oprócz winiet, niektóre odcinki autostrad i tunele są dodatkowo płatne.
Słowenia: tylko e-winiety i zróżnicowane kategorie
W Słowenii od 2022 roku obowiązują wyłącznie elektroniczne winiety (e-winiety). Winiety są przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu i nie ma możliwości ich zakupu w formie naklejki. Słowenia stosuje zróżnicowane kategorie pojazdów, co wpływa na cenę winiety.
- Klasa 2A (większość samochodów osobowych do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią nie przekracza 1,3 metra):
- 7-dniowa: 16 EUR
- miesięczna: 32 EUR
- roczna: 117,50 EUR
- Klasa 2B (pojazdy do 3,5 tony, których wysokość nad przednią osią przekracza 1,3 metra, np. lekkie pojazdy dostawcze):
- 7-dniowa: 32 EUR
- miesięczna: 64,10 EUR
- roczna: 235 EUR
- Motocykle (Klasa 1):
- 7-dniowa: 8 EUR
- półroczna: 32 EUR
- roczna: 58,70 EUR
Ważną zmianą jest to, że od 1 stycznia 2026 roku przejazd trasą H5 między włoską granicą a Izolą będzie bezpłatny.
Węgry: e-winiety i kategorie D1, D2
Na Węgrzech w 2026 roku obowiązują e-winiety, a ceny są podane w forintach węgierskich (HUF). Podobnie jak w Słowenii, istnieją różne kategorie pojazdów.
- Kategoria D1 (motocykle i samochody osobowe do 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób):
- 1-dniowa: 5550 HUF
- 10-dniowa: 6900 HUF
- miesięczna: 11170 HUF
- roczna: 61760 HUF
- Kategoria D2 (pozostałe samochody do 3,5 t, w tym pojazdy przystosowane do przewozu więcej niż 7 osób):
- 1-dniowa: 7890 HUF
- 10-dniowa: 10040 HUF
- miesięczna: 15820 HUF
- roczna: 87650 HUF
Węgry oferują również winiety roczne wojewódzkie (komitatowe), uprawniające do korzystania z dróg płatnych w obrębie danego województwa.
Gdzie kupić winiety?
Większość krajów europejskich przeszła na system e-winiet, które można zakupić online na oficjalnych stronach internetowych lub za pośrednictwem pośredników. Wciąż jednak istnieją punkty sprzedaży stacjonarnej, takie jak stacje benzynowe czy urzędy pocztowe, zwłaszcza w krajach, gdzie wciąż dostępne są winiety w formie naklejek (np. Austria w 2026 roku). Zawsze zaleca się zakup winiety przed wjazdem na płatny odcinek drogi, aby uniknąć mandatów.
