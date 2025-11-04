Chorwacja wdraża cyfrowy system poboru opłat na autostradach, eliminując tradycyjne bramki i usprawniając ruch do listopada 2026 roku.

Kierowcy będą mogli płacić poprzez znany system ENC lub innowacyjne automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Pierwszy etap wdrożenia systemu rozpoczyna się na autostradzie A3, na odcinku Popovacza-Novska, co pozwoli na testowanie technologii.

Nowy system ma znacząco zmniejszyć korki, szczególnie w sezonie turystycznym, poprawiając płynność ruchu i oszczędzając czas podróżnych.

Nowoczesny system poboru opłat bez bramek

Jak informuje portal Index, władze Chorwacji rozpoczęły proces wdrażania w pełni cyfrowego systemu poboru opłat za autostrady. Projekt ma na celu całkowite unowocześnienie infrastruktury i usprawnienie ruchu na drogach krajowych. Według doniesień mediów, cały system obejmie wszystkie autostrady w kraju do listopada 2026 roku.

W nowym rozwiązaniu nie będzie już miejsca na tradycyjne płatności gotówką czy kartą. Jak podano,

„Nowy system umożliwi wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach.”Oznacza to, że dotychczasowe punkty poboru opłat – często powodujące korki w sezonie turystycznym – całkowicie znikną z krajobrazu chorwackich autostrad.

Dwa sposoby płatności dla kierowców

Kierowcy będą mogli wybrać jedną z dwóch opcji uiszczania opłat. Pierwsza z nich to znany już system ENC (Elektroniczny Pobór Opłat), który umożliwia przedpłatę za przejazdy. Druga – nowa i bardziej innowacyjna – opiera się na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. Kamery zamontowane przy wjazdach i zjazdach z autostrady zarejestrują numer rejestracyjny pojazdu, a następnie naliczą należną kwotę w systemie ESNC, w którym kierowca wcześniej się zarejestruje.

Pierwszy etap wdrożenia już rusza

Władze potwierdziły, że we wtorek rozpoczyna się instalacja systemu na autostradzie A3, na odcinku pomiędzy miejscowościami Popovacza i Novska. To właśnie ten fragment stanie się pierwszym testowym odcinkiem nowej technologii. Z czasem rozwiązanie zostanie rozszerzone na całą sieć autostrad w kraju.

Wdrożenie cyfrowego poboru opłat to nie tylko oszczędność czasu dla podróżnych, lecz także znaczące usprawnienie dla infrastruktury. Dzięki likwidacji bramek zmniejszy się ryzyko tworzenia zatorów, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy Chorwację odwiedzają miliony turystów.

