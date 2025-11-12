Od 1 listopada obowiązek posiadania opon zimowych. Za brak grozi 45 tys. zł kary

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-11-12 4:03

Wysoki mandat za brak opon zimowych? Austria od 1 listopada wprowadza taki obowiązek, a za brak jego dopełnienia grożą wysokie kary. Jeśli więc planujesz zimowy wypad na narty do Austrii, lepiej zadbaj o opony w aucie.

Mechanik w szarych rękawiczkach trzyma nową oponę zimową z wyraźnym bieżnikiem, na tle samochodu. Zdjęcie ilustruje temat obowiązkowej wymiany opon na zimowe i surowych kar za ich brak, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Austria wprowadza obowiązkowy wymóg posiadania opon zimowych od 1 listopada.
  • Brak dostosowania się do przepisów może skutkować wysokimi mandatami.
  • Planujesz zimowy wyjazd do Austrii? Sprawdź, jak uniknąć kary i podróżować bezpiecznie.

Kierowcy muszą mieć opony zimowe

Celem nakazu w Austrii jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mają obowiązek używania opon zimowych na wszystkich kołach. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, wymóg dotyczy co najmniej jednej osi napędowej.

Jeżeli nie posiadasz opon zimowych, alternatywą mogą być łańcuchy śniegowe. Muszą być one jednak założone na minimum dwa koła napędowe i tylko w sytuacji, gdy jezdnia jest całkowicie pokryta śniegiem lub lodem. Należy pamiętać, że łańcuchy są rozwiązaniem tymczasowym i sprawdzają się głównie na stromych podjazdach lub w bardzo trudnych warunkach.

Dotkliwe kary za brak opon zimowych

Austriacka policja regularnie prowadzi kontrole stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem ogumienia. Konsekwencje zlekceważenia przepisów mogą być bardzo dotkliwe.

  • Minimalny mandat za brak opon zimowych wynosi 100 euro (ok. 450 zł).
  • W przypadku, gdy brak opon zimowych stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 10 000 euro (ok. 45 000 zł).
  • Policja ma również prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub zakazu dalszej jazdy.

Opony całoroczne są dozwolone, o ile posiadają oznaczenie M+S, lub symbol 3PMSF (trzy górskie szczyty z płatkiem śniegu). 

Do tego austriacka policja sprawdza głębokość bieżnika - minimalny wymóg to 4 milimetry dla opon radialnych i 5 milimetrów dla opon diagonalnych. 

W których krajach funkcjonuje taki obowiązek?

Austria nie jest jedynym krajem w Europie, gdzie obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych. Podobne regulacje funkcjonują również w:

Warto jednak pamiętać, że przepisy różnią się w poszczególnych w krajach. Na przykład, w Niemczech obowiązek używania opon zimowych zależy od aktualnych warunków na drodze. W Austrii funkcjonuje niezależnie od warunków, a w wyznaczonych terminach.

Super Biznes SE Google News

