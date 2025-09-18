Od 19 września 2025 r. cena przeglądu samochodu osobowego wzrośnie z 98 zł do 149 zł, a inne stawki proporcjonalnie.

Powód podwyżki: Rosnące koszty operacyjne stacji kontroli pojazdów (SKP), w tym wynagrodzenia i energia, doprowadziły do ich zamykania, co groziło brakiem dostępności przeglądów.

Wprowadzone zostaną m.in. obowiązkowa dokumentacja fotograficzna pojazdu, cykliczne szkolenia dla diagnostów oraz automatyczna waloryzacja opłat.

Zmiana oznacza dodatkowy wydatek 51 zł, ale ma zapewnić stabilność SKP, poprawić rzetelność badań i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Pierwsza podwyżka od 21 lat

Obecne stawki badań technicznych pojazdów obowiązują od 2004 roku. Wówczas cena przeglądu samochodu osobowego została ustalona na 98 zł i utrzymywała się niezmiennie przez ponad dwie dekady. W tym czasie koszty paliwa, energii i wynagrodzeń wielokrotnie wzrosły, a brak waloryzacji sprawił, że wiele stacji kontroli pojazdów zaczęło tracić rentowność. Resort infrastruktury uzasadnia, że lata 2023–2024 były szczególnie trudne dla branży. Wskazuje m.in. na: rosnące koszty wynagrodzeń diagnostów, wzrost cen energii i ogrzewania, inflację podbijającą wydatki operacyjne, opłaty za legalizację i serwis sprzętu diagnostycznego, wysokie podatki i koszty utrzymania nieruchomości.

Jak zmienią się stawki badań technicznych

Od 19 września 2025 r., najczęściej wykonywane badanie samochodu osobowego podrożeje z 98 zł do 149 zł. Inne stawki również wzrosną proporcjonalnie.

Dla porównania – obecnie obowiązuje cennik:

* 98 zł – samochód osobowy,

* 162 zł – samochód z instalacją LPG,

* 62 zł – motocykl,

* 153 zł – samochód ciężarowy.

Resort podkreśla, że mimo podwyżek Polska pozostanie w grupie krajów z najniższymi opłatami w Europie. W Niemczech czy Włoszech ceny badań są ponad dwukrotnie wyższe.

Dodatkowe zmiany dla kierowców i diagnostów

Nowelizacja przepisów obejmie nie tylko ceny, ale także reformy w systemie badań. Najważniejsze rozwiązania to:

* obowiązkowa dokumentacja fotograficzna pojazdu podczas badania,

* nowy system szkoleń dla diagnostów, którzy cyklicznie będą podnosić kwalifikacje,

* wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji opłat, aby uniknąć kolejnej 20-letniej przerwy w aktualizacji cen.

Co podwyżka oznacza dla kierowców

Dla przeciętnego właściciela auta zmiana oznacza wydatek większy o 51 zł przy każdym obowiązkowym badaniu technicznym. Jeszcze bardziej odczują to kierowcy samochodów z instalacją LPG, gdzie koszt wzrośnie proporcjonalnie. Rząd argumentuje jednak, że bez podwyżki wiele SKP zostałoby zamkniętych, a przeglądy mogłyby stać się trudno dostępne. Jednocześnie nowe przepisy mają zwiększyć rzetelność badań i poprawić bezpieczeństwo na drogach.

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.