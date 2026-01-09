Zmieniają się zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, który będzie wypłacany zazwyczaj wraz ze standardowym wynagrodzeniem.

Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia po zakończeniu zatrudnienia, eliminując potrzebę dodatkowych list płac i przelewów.

Ustawa wprowadza również szersze zastosowanie formy elektronicznej w komunikacji pracodawca-pracownik oraz doprecyzowuje zasady reprezentacji pracowników w ZFŚS.

Pracodawcy wciąż grożą grzywny (1 000 zł do 30 000 zł) za dopuszczenie do zaległości urlopowych, a prawo do urlopu przedawnia się po 3 latach.

Świadczenie pieniężne za niewykorzystany urlop – podpis prezydenta i nowe zasady

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Najważniejsza nowość dotyczy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czyli świadczenia, które przysługuje pracownikowi wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Urlop wypoczynkowy i zaległości – co grozi pracodawcy

Prawo do urlopu pozostaje bez zmian: 20 dni przysługuje przy stażu krótszym niż 10 lat, a 26 dni po osiągnięciu co najmniej 10-letniego stażu. Do stażu wlicza się także naukę (np. studia to aż 8 lat), ale uwzględnia się tylko jeden, najwyższy poziom edukacji. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i powinien zostać odebrany najpóźniej do 30 września następnego roku. Pracownik nie traci do niego prawa, ale pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł. Co ważne, zaległy urlop przedawnia się dopiero po 3 latach.

Ekwiwalent za urlop – co było dotąd i co zmienia się w 2026

Dotychczas roszczenie o wypłatę ekwiwalentu było wymagalne w dniu zakończenia umowy. W praktyce często oznaczało to dodatkowe listy płac i osobne przelewy poza standardowym rozliczeniem. Ustalanie świadczenia jeszcze przed końcem pracy sprzyjało też pomyłkom. Teraz ekwiwalent będzie wypłacany w tym samym terminie, co wynagrodzenie. Jeśli jednak termin wypłaty pensji wypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, świadczenie trafi do pracownika w ciągu 10 dni od zakończenia stosunku pracy. Gdy ta data przypada na dzień wolny, wypłata nastąpi dzień wcześniej.

Prawo pracy 2026: elektronizacja i zmiany w ZFŚS

Ustawa rozszerza także możliwość stosowania formy elektronicznej m.in. przy informacjach o monitoringu, przekazywaniu danych o przejściu zakładu pracy, konsultowaniu wypowiedzeń z organizacją związkową czy składaniu wniosków o urlop bezpłatny i czas wolny za nadgodziny. W ZFŚS uporządkowano reprezentację pracowników: regulaminy mają być uzgadniane z co najmniej dwoma przedstawicielami załogi, a nie z jednym, jak dotychczas.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025