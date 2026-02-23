Skażona wołowina z Brazylii z zakazanym hormonem. Część trafiła do sprzedaży

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-02-23 15:02

Skażona wołowina z Brazylii trafiła na europejski rynek. Mięso zawiera zakazany hormon, a część dostawy sprzedano już konsumentom. Holenderskie służby zatrzymały kolejne 50 ton produktu, a Komisja Europejska uruchomiła w tej sprawie specjalny alert – informuje farmer.pl

Surowe kawałki wołowiny na drewnianej desce, symbolizujące skażone mięso z Brazylii z zakazanym hormonem, które trafiło do sprzedaży w Europie. Więcej o aferze przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Holenderskie służby zatrzymały import brazylijskiej wołowiny zawierającej zakazany hormon estradiol, z czego część już trafiła do konsumentów w Europie – podaje serwis farmer.pl.
  • Dwie partie mięsa (po ok. 25 ton) zostały wstrzymane, zanim trafiły na rynek, co świadczy o szybkiej reakcji władz na zagrożenie.
  • Komisja Europejska uruchomiła alert w systemie RASFF, nakazując wstrzymanie sprzedaży i dystrybucji zanieczyszczonej wołowiny.
  • Incydent ten wzbudził obawy i stał się argumentem przeciwko umowie handlowej UE-Mercosur, podkreślając ryzyko związane z importem niespełniającym norm UE.

Europejski alert. Skażona wołowina z Brazylii trafiła na rynek

Polski serwis powołuje się na ustalenia holenderskiego portalu Nieuwe Oogst i hiszpańskiego lalternatiu.cat Jedna z partii importowanego mięsa okazała się niezgodna z unijnymi normami. Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdził, że skażona wołowina z Brazylii zawierała estradiol, czyli hormon wzrostu, którego stosowanie jest surowo zakazane na terenie Unii Europejskiej.

Niestety, część tej dostawy zdążyła już opuścić magazyny i trafić do dystrybucji, co oznacza, że mięso mogło zostać kupione przez konsumentów w różnych krajach Europy. O sprawie jako pierwszy poinformował portal farmer.pl, powołując się na doniesienia holenderskiego serwisu Nieuwe Oogst oraz hiszpańskiego lalternatiu.cat.

W odpowiedzi na zagrożenie Komisja Europejska natychmiast uruchomiła procedury w ramach Europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). To specjalny mechanizm, który pozwala błyskawicznie informować wszystkie kraje członkowskie o wykrytym ryzyku. Firmy, które wprowadziły mięso do obrotu, otrzymały polecenie natychmiastowego wstrzymania sprzedaży i wycofania produktu z rynku.

Dwie kolejne partie zatrzymane. Jak działają unijne procedury?

Na szczęście, w przypadku dwóch kolejnych dostaw, każda o masie około 25 ton, reakcja była natychmiastowa. Holenderskie służby zatrzymały transporty, zanim mięso trafiło do dalszej dystrybucji w Europie. To działanie pokazuje, że unijne procedury, choć w tym przypadku nie okazały się w stu procentach szczelne, potrafią skutecznie minimalizować ryzyko.

Zablokowanie łącznie 50 ton potencjalnie niebezpiecznego produktu to dowód na to, że system wczesnego ostrzegania RASFF działa. Dzięki szybkiej wymianie informacji między krajami udało się zapobiec wprowadzeniu na rynek znacznie większej ilości wołowiny z hormonami, co mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Mimo że jedna partia prześlizgnęła się przez sito kontroli, kolejne zostały wyłapane, co ograniczyło skalę problemu.

mercosur
WOŁOWINA