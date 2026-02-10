Umowa handlowa UE-Mercosur. Jest decyzja w sprawie klauzuli ochronnej dla rolników

Mateusz Kobyłka
2026-02-10 13:25

Zielone światło dla ochrony unijnych rolników. Parlament Europejski poparł klauzulę ochronną w ramach kontrowersyjnej umowy handlowej UE-Mercosur. Specjalny mechanizm ma zostać włączony, gdy ceny kluczowych produktów spadną o 5 proc.

Flaga Unii Europejskiej z zielonym traktorem na tle pola w okręgu, symbolizującym klauzulę ochronną dla rolników UE w umowie z Mercosur. Więcej o tej decyzji przeczytasz na Super Biznes.

Parlament Europejski poparł klauzulę ochronną

We wtorek (10 lutego) w Strasburgu zapadła ważna decyzja dla europejskiego rolnictwa. Zdecydowaną większością głosów – 483 za, przy 102 przeciw i 67 wstrzymujących się – Parlament Europejski poparł wprowadzenie specjalnego mechanizmu zabezpieczającego. Chodzi o tak zwaną klauzulę ochronną, która ma być częścią negocjowanej od lat umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur.

W dokumencie określono, w jaki sposób UE mogłaby tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe przewidziane w umowie handlowej między UE a Mercosurem w odniesieniu do importu produktów rolnych z krajów Mercosuru (Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju), gdyby wzrost tego importu zaszkodził producentom z UE.

Klauzula ochronna umowy UE-Mercosur. Co to oznacza?

Jak informuje Parlament Europejski, na mocy nowych przepisów Komisja rozpocznie dochodzenie w sprawie wprowadzenia środków ochronnych w przypadku, gdy import wrażliwych produktów rolnych, w tym drobiu, wołowiny, jaj, cytrusów i cukru wzrośnie o 5% w porównaniu ze średnią z trzech lat, a jednocześnie ceny importowe będą o 5% niższe od odpowiedniej ceny krajowej.

O uruchomienie procedury może również wystąpić państwo członkowskie, osoba fizyczna lub prawna reprezentująca branżę albo stowarzyszenie, w przypadku zagrożenia poważnymi szkodami dla danej branży.

Co najmniej raz na pół roku Komisja będzie musiała przedstawić Parlamentowi sprawozdanie oceniające wpływ importu produktów wrażliwych.

Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów żywności, w tym m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru czy etanolu z czterech krajów Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

