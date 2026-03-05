W 2025 roku PKP Intercity odnotowało rekordową liczbę 36 646 zgubionych przedmiotów w pociągach, co zbiegło się z historycznym wzrostem liczby pasażerów do 89,2 mln.

Wśród nietypowych zgub znalazły się m.in. kontrabas, obrazy, rower, a nawet zabytkowa maszyna do pisania.

PKP Intercity uruchomiło w 2024 roku elektroniczny rejestr zgub, który pozwala pasażerom łatwo wyszukać i odzyskać zagubione rzeczy.

Pasażerowie mają 3 dni na odbiór zgubionych przedmiotów, po czym te o wartości powyżej 100 zł są przekazywane do starostwa, a nieodebrane po 30 dniach podlegają likwidacji lub trafiają do organizacji charytatywnych.

Ponad 36 tys. zgub w pociągach PKP Intercity

Rok 2025 był rekordowy dla PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły 89,2 mln pasażerów, najwięcej w historii spółki. Wraz ze wzrostem liczby podróżnych pojawiło się też więcej przedmiotów pozostawionych w wagonach.

Jak przekazała spółka, pasażerowie zapomnieli zabrać z pociągów 36 tys. 646 rzeczy. Wśród nich znalazły się zarówno typowe zguby, jak i bardzo nietypowe przedmioty.

Kontrabas, obrazy i sprzęt biwakowy

Na liście znalezionych rzeczy są nie tylko torby czy elektronika. W wagonach pozostawiano także instrumenty muzyczne – kontrabas, skrzypce i gitarę – oraz prace artystyczne, w tym obrazy na płótnie.

„Zdarzają się również zguby sportowe i outdoorowe: rower, hulajnoga elektryczna, wędki, a także sprzęt przydatny na biwakach, w tym lodówki turystyczne i kuchenki. Zestawienie uzupełniają nietypowe przedmioty hobbystyczne, jak chociażby zabytkowa maszyna do pisania czy kasetka na monety” - przekazało Intercity.

Jak odzyskać zgubioną rzecz

Po zakończeniu każdego kursu wagony są sprawdzane przez drużyny konduktorskie. Znalezione przedmioty trafiają następnie do specjalnych punktów rzeczy znalezionych.

Od 2024 roku pasażerowie mogą korzystać z elektronicznego rejestru zgub. „Informacje o zabezpieczonych przedmiotach są automatycznie publikowane na stronie internetowej przewoźnika. W odpowiednim formularzu pasażerowie mogą sprawnie przefiltrować bazę. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie zgubionych rzeczy według takich kryteriów jak data podróży, numer i relacja pociągu czy rodzaj przedmiotu” - wyjaśnił przewoźnik.

Po znalezieniu zguby w systemie należy skontaktować się z punktem rzeczy znalezionych i ustalić szczegóły odbioru.

Trzy dni na odbiór zgub

Na odebranie pozostawionego przedmiotu pasażerowie PKP Intercity mają 3 dni. Po tym czasie rzeczy o wartości powyżej 100 zł są przekazywane do właściwego starostwa powiatowego. Jeśli urząd odmówi ich przyjęcia, przedmioty przechowuje się przez kolejne 30 dni. Po upływie tego terminu nieodebrane rzeczy podlegają likwidacji albo są przekazywane organizacjom charytatywnym.

PTNW - Miłosz Bembinow