Odwołane loty i dramat turystów. Ekspert wyjaśnia, co z nieobecnością w pracy

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-03-05 7:30

Pracownik, który nie może wrócić do kraju, np. z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie, powinien jak najszybciej poinformować pracodawcę. Ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki wskazuje, jakie obowiązki wynikają z przepisów i jakie rozwiązania są możliwe.

Duży samolot pasażerski na płycie lotniska z pojazdem do jego holowania, widoczny pod czerwonym okręgiem z przekreśleniem symbolizującym odwołane loty. Zachmurzone niebo o zachodzie słońca i światła lotniska w tle. Więcej informacji na Super Biznes.

i

  • Powiadom pracodawcę natychmiast o niemożności powrotu i przewidywanej nieobecności.
  • W przypadku problemów z powrotem uzgodnij z pracodawcą urlop (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny).
  • Brak wynagrodzenia za czas niemożności stawienia się w pracy, chyba że jesteś na delegacji.
  • Na delegacji służbowej pracodawca odpowiada za Twój powrót i koszty, a wynagrodzenie przysługuje.

Pracownik nie może wrócić do kraju. Najważniejszy jest kontakt z pracodawcą

Po nalotach USA i Izraela na Iran oraz działaniach odwetowych wiele państw Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W efekcie loty nad Zatoką Perską zostały mocno ograniczone, a setki tysięcy turystów, w tym Polacy, nie może wrócić do kraju.

Jak podkreśla Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan, w takiej sytuacji kluczowe jest szybkie poinformowanie pracodawcy o problemie i przewidywanym czasie nieobecności.

Zgodnie z przepisami, jeżeli zaistnieją takie przyczyny uniemożliwiające stawienie się w pracy w terminie, to pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia nieobecności, zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku” – powiedział ekspert.

Urlop lub urlop bezpłatny zamiast pracy

Lisicki zwraca uwagę, że przepisy prawa pracy nie regulują wprost sytuacji, gdy pracownik nie może wrócić do kraju z powodu wydarzeń takich jak zamknięcie przestrzeni powietrznej. Dlatego w praktyce wiele zależy od porozumienia z pracodawcą. Możliwym rozwiązaniem jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego albo skorzystanie z urlopu na żądanie, którego limit wynosi 4 dni w roku. Jeśli pracownik nie ma już płatnego urlopu, może wystąpić o urlop bezpłatny.

Lisicki zwraca uwagę, że brak możliwości powrotu do pracy nie oznacza automatycznie prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności.

Inaczej w przypadku delegacji służbowej

Inaczej wygląda sytuacja pracownika przebywającego za granicą w delegacji służbowej. Wtedy wyjazd odbywa się na polecenie pracodawcy, dlatego to on odpowiada m.in. za organizację powrotu i pokrycie kosztów dodatkowego pobytu, jeśli pracownik nie może wrócić zgodnie z planem.Ekspert dodaje, że po powrocie pracownik powinien usprawiedliwić nieobecność, np. przedstawiając dokumenty potwierdzające odwołanie lotu lub inne utrudnienia w podróży.

