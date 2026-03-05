Powiadom pracodawcę natychmiast o niemożności powrotu i przewidywanej nieobecności.

W przypadku problemów z powrotem uzgodnij z pracodawcą urlop (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny).

Brak wynagrodzenia za czas niemożności stawienia się w pracy, chyba że jesteś na delegacji.

Na delegacji służbowej pracodawca odpowiada za Twój powrót i koszty, a wynagrodzenie przysługuje.

Pracownik nie może wrócić do kraju. Najważniejszy jest kontakt z pracodawcą

Po nalotach USA i Izraela na Iran oraz działaniach odwetowych wiele państw Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W efekcie loty nad Zatoką Perską zostały mocno ograniczone, a setki tysięcy turystów, w tym Polacy, nie może wrócić do kraju.

Jak podkreśla Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan, w takiej sytuacji kluczowe jest szybkie poinformowanie pracodawcy o problemie i przewidywanym czasie nieobecności.

„Zgodnie z przepisami, jeżeli zaistnieją takie przyczyny uniemożliwiające stawienie się w pracy w terminie, to pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia nieobecności, zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku” – powiedział ekspert.

Urlop lub urlop bezpłatny zamiast pracy

Lisicki zwraca uwagę, że przepisy prawa pracy nie regulują wprost sytuacji, gdy pracownik nie może wrócić do kraju z powodu wydarzeń takich jak zamknięcie przestrzeni powietrznej. Dlatego w praktyce wiele zależy od porozumienia z pracodawcą. Możliwym rozwiązaniem jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego albo skorzystanie z urlopu na żądanie, którego limit wynosi 4 dni w roku. Jeśli pracownik nie ma już płatnego urlopu, może wystąpić o urlop bezpłatny.

Lisicki zwraca uwagę, że brak możliwości powrotu do pracy nie oznacza automatycznie prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności.

Inaczej w przypadku delegacji służbowej

Inaczej wygląda sytuacja pracownika przebywającego za granicą w delegacji służbowej. Wtedy wyjazd odbywa się na polecenie pracodawcy, dlatego to on odpowiada m.in. za organizację powrotu i pokrycie kosztów dodatkowego pobytu, jeśli pracownik nie może wrócić zgodnie z planem.Ekspert dodaje, że po powrocie pracownik powinien usprawiedliwić nieobecność, np. przedstawiając dokumenty potwierdzające odwołanie lotu lub inne utrudnienia w podróży.

PTNW - Miłosz Bembinow