Skąd się wziął dodatkowy dzień wolny w sierpniu?

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy (art. 130 § 2), każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2026 roku taka sytuacja ma miejsce w sobotę, 15 sierpnia, kiedy obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Ponieważ święto to wypada w sobotę, która dla wielu pracowników jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawcy mają obowiązek "oddać" ten dzień w innym terminie w ramach okresu rozliczeniowego.

Długi weekend w urzędach. Kto na pewno nie pracuje 14 sierpnia?

Prezes Rady Ministrów, aby ujednolicić termin oddania dnia wolnego w administracji, wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że pracownicy administracji rządowej zyskają długi, trzydniowy weekend, który potrwa od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. Warto o tym pamiętać, planując wizyty w urzędach. W piątek, 14 sierpnia, zamknięte będą m.in.:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

ministerstwa i urzędy centralne,

urzędy wojewódzkie,

Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej,

inne jednostki administracji rządowej w całej Polsce.

Sektor prywatny a wolne za święto. Co musisz wiedzieć?

Decyzja premiera dotyczy bezpośrednio urzędników, ale obowiązek oddania dnia wolnego za święto w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że pracownicy firm prywatnych również otrzymają dodatkowy dzień wolny. Kluczowa różnica polega na terminie.

Pracodawca w sektorze prywatnym może wyznaczyć ten dzień w dowolnym terminie uzgodnionym z załogą. Wielu z nich, dla ułatwienia i spójności, decyduje się na wyznaczenie wolnego w tym samym dniu, co administracja państwowa, czyli 14 sierpnia. Nie jest to jednak regułą. Warto więc dopytać w swoim dziale kadr, czy 14 sierpnia również w Twojej firmie będzie dniem wolnym od pracy. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku. Kiedy jeszcze odpoczniemy?

Rok 2026 obfituje w okazje do zaplanowania dłuższego wypoczynku. Poza dodatkowym dniem wolnym za 15 sierpnia, kalendarz przewiduje jeszcze jedną taką sytuację pod koniec roku. Oto pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli (długi weekend)

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny (długi weekend)

1 maja (piątek) – Święto Pracy (długi weekend)

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zielone Świątki

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało (okazja do długiego weekendu po wzięciu urlopu w piątek)

15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego (dzień do odbioru)

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (długi weekend)

26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień, kolejny dzień do odbioru)

QUIZ. Wojsko Polskie przed laty i dziś. Co wiesz o naszej armii? Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Kto był Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych w Polsce w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku? Józef Haller Józef Piłsudski Tadeusz Rozwadowski Edward Rydz-Śmigły Następne pytanie

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz