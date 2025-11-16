Dodatek aktywizacyjny w 2025 roku ma zachęcić bezrobotnych do podjęcia pracy, oferując wsparcie finansowe.

Świadczenie w wysokości do 831 zł przysługuje osobom, które podjęły zatrudnienie, a jego wysokość zależy od kwoty zasiłku.

Zastanawiasz się, kto może skorzystać z dodatku i jak długo jest wypłacany? Sprawdź szczegóły i dowiedz się, jak złożyć wniosek!

Dodatek aktywizacyjny 2025 – co warto wiedzieć?

Mowa o świadczeniu, którego głównym zadaniem jest zachęcenie osób pozostających bez pracy do podjęcia aktywności zawodowej. Dodatek aktywacyjny przysługuje osobom, które mimo prawa do zasiłku dla bezrobotnych decydują się podjąć pracę lub inną formę zarobkowania.

Wysokość dodatku zależy od kwoty zasiłku. W 2025 r. wynosi on 1662 zł przez pierwsze 90 dni i 1305,20 zł w późniejszym okresie. Oznacza to, że wsparcie może osiągnąć odpowiednio 831 zł oraz 652,60 zł. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze, gdy pensja nie przekracza płacy minimalnej, świadczenie wyrównuje różnicę – maksymalnie do połowy zasiłku.

Świadczenie jest objęte podatkiem dochodowym i podlega pomniejszeniu o zaliczkę, którą odprowadza powiatowy urząd pracy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Uprawnienie do świadczenia mają osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które:

* samodzielnie znalazły zatrudnienie,

* podjęły pracę na podstawie skierowania w niepełnym wymiarze, uzyskując pensję niższą niż ustawowe minimum.Wsparcie obejmuje także przypadki, gdy wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej – wówczas dodatek pełni funkcję wyrównawczą.

Bezrobotni, którzy samodzielnie zdecydowały się na podjęcie zatrudnienia, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu, jaki pozostał im do zakończenia prawa do zasiłku. W przypadku osób, które znalazły pracę dzięki pośrednictwu powiatowego urzędu pracy, dodatek przysługuje przez cały pozostały czas uprawnienia do zasiłku.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Wykluczone są osoby skierowane do robót publicznych, prac interwencyjnych lub zatrudnienia finansowanego z Funduszu Pracy. Dodatek nie przysługuje również tym, którzy podejmują pracę u poprzedniego pracodawcy, wyjeżdżają do pracy za granicą, startują z własną firmą lub rozpoczynają zatrudnienie bezpośrednio po stażu organizowanym przez urząd pracy.

Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Dokument składa się w właściwym powiatowym urzędzie pracy, osobiście lub elektronicznie przez praca.gov.pl. Dodatek jest naliczany od dnia złożenia wniosku – dlatego najlepiej zrobić to w dniu rozpoczęcia pracy.

Do formularza należy dołączyć m.in.:

* umowę potwierdzającą zatrudnienie,

* zaświadczenie o wynagrodzeniu,

* oświadczenie o sposobie podjęcia pracy.

