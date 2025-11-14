Rząd wprowadza nowe miesięczne świadczenie mieszkaniowe dla Służby Więziennej, zastępujące dotychczasowe formy pomocy.

Wysokość dodatku zależy od lokalizacji, wynosząc od 900 zł do 1800 zł (np. Warszawa – 1800 zł, miasta wojewódzkie – 1500 zł).

Świadczenie nie będzie przysługiwać m.in. w przypadku urlopu bezpłatnego, zawieszenia czy aresztowania.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać dzień po publikacji, ale z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r., co zapewni funkcjonariuszom wyrównanie.

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla Służby Więziennej

Rząd zaakceptował projekt zmian w ustawie o Służbie Więziennej, przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości, który przewiduje wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia mieszkaniowego. Rozwiązanie wzorowano na zasadach obowiązujących już w innych formacjach mundurowych podległych MSWiA. Dodatek będzie wypłacany co miesiąc, a jego wysokość ma zależeć od lokalizacji jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę.

Ustawa zacznie działać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale z mocą wsteczną — od 1 lipca 2025 r. Dzięki temu funkcjonariusze mają otrzymać wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

Dodatki mieszkaniowe – zasady i wysokość wsparcia

Nowe regulacje zastąpią dotychczas funkcjonujące formy pomocy, takie jak równoważniki za brak mieszkania czy środki na remont. Miesięczne świadczenie zostanie wyliczone na podstawie stawki bazowej wynoszącej 600 zł, pomnożonej przez tzw. mnożnik lokalizacyjny. Przewidziano cztery poziomy:

* 3,0 – dla Warszawy, czyli 1800 zł,

* 2,5 – dla miast wojewódzkich, czyli 1500 zł,

* 2,0 – dla miast na prawach powiatu oraz powiatowych, czyli 1200 zł,

* 1,5 – dla pozostałych miejscowości, czyli 900 zł.

Projekt przewiduje też zasady dla funkcjonariuszy, którzy wcześniej otrzymali wsparcie na zakup lokalu. Zgodnie z dokumentem, osoby te „będą mogli otrzymać, stosownie do swojego wniosku, świadczenie mieszkaniowe bądź pomniejszone o kwotę stanowiącą 1/120 z otrzymanej pomocy finansowej (…) bądź też w pełnej kwocie pod warunkiem zwrotu otrzymanej pomocy finansowej”.

Kiedy świadczenie nie będzie przysługiwać?

Dodatku nie wypłaci się za okresy, w których funkcjonariusz przebywa na urlopie bezpłatnym (oprócz wychowawczego), zawieszeniu, w czasie tymczasowego aresztowania oraz podczas kursu przygotowawczego. Wsparcie będzie wówczas proporcjonalnie pomniejszane.

