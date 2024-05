Czy laptopy trafią do nauczycieli i uczniów we wrześniu ?

Standerski przyznał, że program pozostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia przez odpowiednie organy. "Pracujemy nad rozwiązaniem. Nie będę teraz deklarował, czy to będzie wrzesień, ponieważ nie tylko musielibyśmy zdążyć z przetargiem"-ocenił.

"Program jest zawieszony ze względu na wyjaśnienie tych wszystkich spraw związanych z uzgodnieniami z KE, ale również musieliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, więc musimy najpierw to wszystko wyjaśnić" - podkreślał Standerski.

Jak dodał "błędy były na poziomie procedowania tego projektu. Komisja Europejska nie została poinformowana o tym, że projekt za pieniądze unijne zostanie zrobiony niezgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Musieliśmy to wszystko naprawić. Czekamy na negocjacje z Komisją - poinformował Standerski.

Wiceminister cyfryzacji nie chciał zdradzać więcej szczegółów, jak stwierdził "złożyliśmy odpowiednie zawiadomienie w trybie niejawnym, nie możemy ujawniać warunków, bo tryb niejawny został wskazany nie przez nas, tylko przez odpowiednie organy. Dlatego nic więcej tu nie możemy na razie powiedzieć" - podkreślał wiceminister.

Jednocześnie dodał, "zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej, żeby uelastycznić ten program".

"Dla uczniów zmieni się to, że jak uczeń dostanie do ręki sprzęt, to będzie mógł to wykorzystać w celach edukacyjnych. I nauczyciele również? Zawnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej, żeby rozszerzyć również program Laptop dla nauczyciela, żeby więcej nauczycieli mogło dostać laptopy" -zapowiedział Standerski.

Jak poinformował wiceminister Standerski, "na razie musimy uzgodnić z Komisją Europejską przeprowadzenie podobnego modelu, jaki był z nią wynegocjowany. I jak wtedy Komisja Europejska razem z nami uznamy, że robimy wszystko zgodnie z prawem tym razem i wszystko jest tak, jak być powinno, to będziemy rozmawiać o rozszerzeniu tego".

Całość rozmowy w załączonym wideo.

