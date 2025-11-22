Cztery bezpłatne szczepienia dla seniorów 65+ : grypa, pneumokoki, półpasiec i RSV – wszystkie dostępne w ponad 1600 aptekach w całej Polsce

Dlaczego szczepienia są tak ważne dla seniorów? Z wiekiem nasz układ odpornościowy naturalnie słabnie, przez co jesteśmy bardziej narażeni na infekcje i ich powikłania. Choroby takie jak grypa, zapalenie płuc czy półpasiec mogą u osób starszych przebiegać znacznie ciężej niż u młodszych, prowadząc do hospitalizacji, a nawet zgonu. Szczepienia to najskuteczniejsza metoda ochrony przed tymi zagrożeniami.

Szczepienie przeciw grypie – Twoja tarcza na jesień i zimę

Kto może się zaszczepić bezpłatnie? Wszyscy seniorzy po 65. roku życia (oznaczenie S na recepcie) otrzymują szczepionkę całkowicie za darmo. Dotyczy to szczepionek VaxigripTetra i Influvac Tetra. Kobiety w ciąży oraz dzieci również mogą zaszczepić się bezpłatnie.

Ile kosztuje szczepionka dla osób poniżej 65. roku życia?

VaxigripTetra : 26,86 zł (50% refundacji) lub 52,81 zł pełna cena

: 26,86 zł (50% refundacji) lub 52,81 zł pełna cena Influvac Tetra : 26,41 zł (50% refundacji) lub 52,81 zł pełna cena

: 26,41 zł (50% refundacji) lub 52,81 zł pełna cena Efluelda Tetra (dla osób 60+): 81,72 zł (50% refundacji) lub 163,44 zł pełna cena

Dlaczego warto? Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie. U seniorów może prowadzić do groźnego zapalenia płuc, zaostrzenia chorób przewlekłych czy niewydolności oddechowej. Szczepienie znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji. Najlepszy czas na szczepienie to wrzesień-listopad, przed sezonem jesienno-zimowym.

Szczepienie przeciw pneumokokom – Ochrona przed zapaleniem płuc

Kto może się zaszczepić bezpłatnie? Szczepionka Prevenar 13 jest bezpłatna dla osób powyżej 65. roku życia, które należą do grup zwiększonego ryzyka. Uprawniają do tego następujące schorzenia:

przewlekłe choroby serca

przewlekłe choroby płuc (w tym POChP, astma)

cukrzyca

przewlekła choroba wątroby

przewlekła niewydolność nerek

wrodzone lub nabyte niedobory odporności

brak śledziony

choroby nowotworowe

zakażenie HIV

białaczka, szpiczak mnogi

stan po przeszczepie narządu

leczenie immunosupresyjne

Ile kosztuje dla pozostałych osób? Pełna cena szczepionki to 280,22 zł.

Dlaczego warto? Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne za większość przypadków bakteryjnego zapalenia płuc u seniorów. Zakażenie może również prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy posocznicowy. Szczepienie chroni przed najgroźniejszymi szczepami bakterii i znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji.

Szczepienie przeciw półpaścowi – Uwolnij się od bólu

Kto może się zaszczepić bezpłatnie? Wszyscy seniorzy po 65. roku życia otrzymują szczepionkę Shingrix całkowicie bezpłatnie. To bardzo istotne, ponieważ pełna cena tej szczepionki to aż 751,16 zł za jedną dawkę (a potrzebne są dwie dawki).

Kto jeszcze może liczyć na refundację 50%? Osoby od 18. roku życia z następującymi schorzeniami płacą 375,58 zł za dawkę:

przewlekłe choroby serca i płuc

cukrzyca

przewlekła niewydolność nerek

niedobory odporności

choroby nowotworowe

reumatoidalne zapalenie stawów

łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów

nieswoiste zapalenia jelit

stwardnienie rozsiane

toczeń układowy D

Dlaczego warto? Półpasiec to bardzo bolesna choroba wywoływana przez reaktywację wirusa ospy wietrznej, który uśpiony pozostaje w naszym organizmie przez całe życie. Po 50. roku życia ryzyko zachorowania dramatycznie wzrasta. Choroba objawia się piekącym bólem i wysypką pęcherzykową, często na tułowiu. Najgorsze jest jednak to, że u wielu osób po ustąpieniu zmian skórnych pozostaje neuralgią popółpaścowa – przewlekły, nie dający się opanować ból, który może trwać miesiącami, a nawet latami, drastycznie pogarszając jakość życia. Szczepionka Shingrix zapewnia ponad 90% skuteczność w zapobieganiu półpaścowi i jego powikłaniom.

Szczepienie przeciw RSV – Nowa ochrona dla seniorów

Kto może się zaszczepić bezpłatnie? Seniorzy po 65. roku życia (uprawnienie S) oraz kobiety w ciąży otrzymują szczepionkę Abrysvo całkowicie za darmo.

Ile kosztuje dla pozostałych? Dla osób 60+: 408,86 zł (50% refundacji) Pełna cena: 817,72 zł

Co to jest RSV? Wirus syncytialny układu oddechowego (RSV) to częsta przyczyna infekcji dróg oddechowych u seniorów. Może prowadzić do ciężkiego zapalenia oskrzeli i płuc, szczególnie u osób z przewlekłymi chorobami serca i płuc. To stosunkowo nowa szczepionka, dostępna w ramach refundacji od 2025 roku.

Gdzie i jak się zaszczepić?

Dwa miejsca do wyboru:

Przychodnia POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) . Możesz zaszczepić się u swojego lekarza rodzinnego. Umów wizytę i zapytaj o dostępność szczepionek.

. Możesz zaszczepić się u swojego lekarza rodzinnego. Umów wizytę i zapytaj o dostępność szczepionek. Apteka z umową z NFZ. To nowość! Obecnie ponad 1600 aptek w całej Polsce oferuje szczepienia. To wygodne rozwiązanie – nie potrzebujesz skierowania, a często możesz zaszczepić się od ręki, bez wcześniejszego umawiania. Jak znaleźć najbliższą aptekę szczepień? Na stronie NFZ dostępna jest interaktywna mapa pokazująca wszystkie apteki wykonujące szczepienia. Wystarczy wpisać swoją miejscowość lub kod pocztowy.

Co potrzebujesz?

Dowód osobisty

Kartę pacjenta NFZ (lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie)

W przypadku szczepień refundowanych: dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę przewlekłą (jeśli jest wymagana) Recepta na szczepionkę: Receptę może wystawić lekarz lub farmaceuta w aptece. Jeśli idziesz do apteki, farmaceuta po rozmowie i sprawdzeniu, czy nie ma przeciwwskazań, wystawi Ci receptę na odpowiednią szczepionkę, a następnie ją poda.

Kto może Cię zaszczepić?

Szczepienia u dorosłych mogą wykonywać:

lekarz

lekarz dentysta

felczer

pielęgniarka

położna

ratownik medyczny

farmaceuta (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia)

fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia)

Ważne! Sama usługa podania szczepionki jest zawsze bezpłatna – finansuje ją NFZ. Płacisz tylko za szczepionkę (jeśli nie przysługuje Ci bezpłatna refundacja).

Refundacja leków dla seniorów 65+ i 75+

Oprócz bezpłatnych szczepień, seniorzy mogą korzystać z dodatkowych programów refundacyjnych leków.

Program „Leki 75+” Osoby, które ukończyły 75 lat, mogą otrzymać wiele leków całkowicie bezpłatnie lub z symboliczną opłatą. Program obejmuje ponad 1000 leków stosowanych w przewlekłych chorobach, takich jak:

nadciśnienie tętnicze

choroby serca

cukrzyca

osteoporoza

choroby tarczycy

astma i POChP

Jak z tego skorzystać? Lekarz wystawia receptę z kodem uprawnień dodatkowych „IB75” – wtedy w aptece płacisz tylko 1 zł za lek (opłata recepturowa) lub otrzymujesz go bezpłatnie.

Refundacja dla seniorów 65+ Osoby po 65. roku życia mają prawo do:

bezpłatnych leków dla seniorów (uprawnienie S)

niższych opłat za niektóre leki refundowane

programów lekowych NFZ bez ograniczeń wiekowych

Programy lekowe NFZ Seniorzy mogą uczestniczyć w programach lekowych finansujących kosztowne terapie w chorobach takich jak:

choroby nowotworowe

reumatoidalne zapalenie stawów

osteoporoza (po złamaniach)

zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)

jaskra

Kalendarz szczepień – kiedy się zaszczepić?

Wrzesień-listopad: szczepienie przeciw grypie (najlepiej przed sezonem zachorowań)

Cały rok: szczepienia przeciw pneumokokom, półpaścowi, RSV (możesz zaszczepić się w dowolnym momencie)

Niektóre szczepionki wymagają podania w schemacie wielodawkowym:

Shingrix (półpasiec): 2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy



Prevenar 13: zwykle 1 dawka (lekarz ustali schemat)

Przeciwwskazania do szczepień

Nie możesz się zaszczepić, jeśli:

masz gorączkę lub ostrą infekcję

jesteś uczulony na składniki szczepionki

w przeszłości miałeś ciężką reakcję alergiczną na szczepionkę

Przed szczepieniem lekarz lub farmaceuta przeprowadzi z Tobą wywiad i oceni, czy możesz bezpiecznie przyjąć szczepionkę.

O co zadbać w sezonie 2025/2026?

Twoja lista szczepień po 65. roku życia:

✓ Szczepienie przeciw grypie – bezpłatne (co roku przed sezonem jesienno-zimowym)

✓ Szczepienie przeciw pneumokokom – bezpłatne (jeśli masz choroby przewlekłe)

✓ Szczepienie przeciw półpaścowi – bezpłatne (dwie dawki dla pełnej ochrony)

✓ Szczepienie przeciw RSV – bezpłatne (nowa szczepionka od 2025 roku)

Nie czekaj! Szczepienia to najprostsza i najskuteczniejsza metoda ochrony Twojego zdrowia. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień i zadbaj o siebie na jesień i zimę. Twoje zdrowie jest bezcenne!

Więcej informacji: www.nfz.gov.pl lub infolinia NFZ: 800 190 590

