Forum na rzecz Eliminacji HPV powstało, aby edukować i pracować nad zmianami systemowymi w zakresie dostępności szczepień przeciw HPV, zrzeszając organizacje pacjentów i młodzieży.

Brak wiedzy o zagrożeniach wirusem HPV i dostępności szczepień jest główną barierą w Polsce; 71% dorosłych słyszało o HPV, ale tylko 50% o szczepionce.

Niska chęć szczepień wśród dorosłych – tylko 26% dorosłych zdecydowałoby się na szczepienie przeciw HPV, co jest problemem dla wszystkich szczepień zalecanych.

Edukacja zwiększa decyzyjność – po uzyskaniu informacji o konsekwencjach HPV, 41% dorosłych zadeklarowało chęć zaszczepienia swojego dziecka, co podkreśla znaczenie świadomości.

Igor Grzesiak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Agnieszka Grotek: Powstało Forum na rzecz Eliminacji HPV. Może pan wyjaśnić, cel jego powstania?

Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: To jest projekt realizowany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, czyli organizację, którą reprezentuję. Od co najmniej 2017 roku realizujemy projekty edukacyjne w zakresie szczepień, więc zajęcie się problemem wirusa HPV w Polsce było dla nas naturalnym kolejnym krokiem. Forum powstało, by angażować się w działania mające na celu eliminowanie wirusa HPV z naszego społeczeństwa. Jego zadaniem jest edukowanie oraz praca nad zmianami systemowymi w zakresie dostępności do szczepień. W ramach Forum zebraliśmy grupę organizacji pacjentów z różnych obszarów terapeutycznych oraz organizacje skupiające ludzi młodych, ponieważ szczepienie przeciw HPV jest dedykowane właśnie młodym osobom.

Agnieszka Grotek: Porozmawiajmy o samych szczepieniach przeciwko HPV. Przypomnę, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) może powodować choroby nowotworowe, między innymi raka szyjki macicy czy nowotwory głowy. Jak wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciw HPV w Polsce?

Igor Grzesiak: Jeżeli chodzi o liczbę chętnych na szczepienia zalecane (nieobowiązkowe) w cyklu całego życia, to niestety wygląda to różnie. W przypadku HPV istnieje jednak wiele dobrych rozwiązań systemowych, które usprawniają ścieżkę pacjenta. Główną barierą, potwierdzoną w badaniach i wskazywaną przez ekspertów, jest brak wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z wirusa HPV. W zeszłym roku zrealizowaliśmy badanie populacyjne, w którym pytaliśmy dorosłych o ich postawy wobec wirusa HPV. Okazało się, że ponad 70% respondentów (dokładnie 71%) słyszało o HPV, więc świadomość samego istnienia wirusa jest całkiem dobra. Niestety, sytuacja wygląda gorzej, gdy zapytaliśmy o świadomość dostępności szczepienia przeciw HPV – tutaj już tylko 50% potwierdziło, że o nim słyszało. Co więcej, na pytanie, czy skorzystaliby z takiego szczepienia, tylko 26% dorosłych odpowiedziało, że zdecydowanie by się na taką profilaktykę zdecydowało. Jest to niestety wspólny mianownik dla wszystkich szczepień w grupie osób dorosłych. Wiedza na temat dróg transmisji HPV i chorób onkologicznych, które wywołuje, również nie jest na najlepszym poziomie.

Agnieszka Grotek: Czy inaczej wygląda to w przypadku szczepień dzieci?

Igor Grzesiak: Tak, w grupie osób niepełnoletnich sytuacja wygląda inaczej, ponieważ to rodzice podejmują decyzje. Widać to na przykładzie szczepień obowiązkowych, jak polio, gdzie wyszczepialność sięga około 96-97%. Jest tu jednak istotny, pozytywny rezultat z naszego badania. Kiedy poinformowaliśmy respondentów o konsekwencjach zakażenia HPV i zadaliśmy pytanie, czy zaszczepiliby swoje dziecko, to już 41% odpowiedziało twierdząco. Jedynie 21% stwierdziło, że nie, a 46% nie miało zdania. To pokazuje, że za wiedzą idzie większa decyzyjność.

WIĘCEJ W MATERIALE WIDEO